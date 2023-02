Mysteriöse Flugobjekte über Nordamerika machen die US-Luftwaffe nervös. In sozialen Medien wird bereits über eine Ufo-Invasion von Außerirdischen orakelt. Ein hochrangiger Air-Force-General heizt die wilden Spekulationen unfreiwillig an. Dabei spricht vieles für chinesische Spionage mit Ballons. Doch China meldet nun selbst rätselhafte Sichtungen.

Die Nachricht ist einigermaßen spektakulär: Am Freitag, am Samstag und am Sonntag hat das amerikanische Militär jeweils ein nicht identifiziertes Flugobjekt abgeschossen. Alle drei waren in den amerikanischem und kanadischem Luftraum eingedrungen, eines über Alaska, eines über das kanadische Yukon, das Letzte im Himmel über dem US-Bundesstaat Michigan. Das Pentagon bestätigte zwar die Abschüsse, konnte aber über Herkunft und Zweck der unbekannten Flugobjekte keine schlüssigen Angaben machen.

Auf die Frage einer Reporterin, ob das US-Verteidigungsministerium ausschließen könne, dass Außerirdische hinter den ominösen Flugkörpern steckten, antwortete der Befehlshaber des Nordamerikanischen Luftverteidigungskommandos (NORAD), Glen VanHerck überraschend zweideutig: "Ich überlasse es den Geheimdiensten und der Spionageabwehr, das herauszufinden. Ich habe zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts ausgeschlossen." Seine Aufgabe sei es, das Land zu verteidigen. Auf die Frage, ob noch weitere Abschüsse zu erwarten seien, sagte er: "Alles, was sich Nordamerika nähert, werde ich, wenn es unbekannt ist, identifizieren - und einschätzen, ob es eine Bedrohung darstellt. Wenn es eine Bedrohung ist, schieße ich es ab."

Musk: "Nur meine 'außerirdischen' Freunde"

Die Aussagen des hochrangigen Generals haben die Spekulationen um außerirdische UFOs nun erst recht angeheizt. In sozialen US-Medien überschlagen sich seitdem wilde Spekulationen - zum Vergnügen von Elon Musk, der sogleich twitterte: "Keine Sorge, das sind nur ein paar meiner 'außerirdischen' Freunde, die vorbeischauen".

Die "New York Times" zeigt sich irritiert und titelt: "Was geht da oben vor sich? Theorien, aber keine Antworten". Das Portal Politico diagnostiziert: Das UFO-Fieber hat Washington im Griff. Sogar die hochseriöse Nachrichtenagentur Reuters sah sich genötigt, die Aussagen des Generals VanHerck in einen größeren Zusammenhang der militärischen UFO-Recherchen zu stellen.

So berichtet Reuters: "Die Vorfälle ereignen sich zu einem Zeitpunkt, da das Pentagon einen neuen Vorstoß unternommen hat, um militärische UFO-Sichtungen zu untersuchen, die im offiziellen Sprachgebrauch der Regierung als "unidentifizierte Luftphänomene" oder UAPs bezeichnet werden. Die Bemühungen der Regierung, anomale, nicht identifizierte Objekte - ob im Weltraum, am Himmel oder sogar unter Wasser - zu untersuchen, haben zu Hunderten von dokumentierten Berichten geführt, die derzeit untersucht werden, so hochrangige Militärs."

Weißes Haus: Keine Hinweise auf Aliens

Am Montag mühte sich das Weiße Haus um Beruhigung der Gemüter und erklärte: "Es gibt keinen Hinweis auf Aliens oder außerirdische Aktivitäten bei diesen jüngsten Abschussaktionen. Sprecherin Karine Jean-Pierre betonte: "Ich glaube nicht, dass sich die amerikanische Bevölkerung Sorgen über Aliens machen muss, mit Blick auf diese Flugkörper. Punkt."

John Kirby, Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat, wies darauf hin, dass das Militär seit dem jüngsten Eindringen des chinesischen Spionageballons den Luftraum "genauer unter die Lupe genommen habe, einschließlich der Verbesserung unserer Radarkapazitäten". Die Vize-Verteidigungsministerin Melissa Dalton bekräftigte diese Erklärung, denn man habe nach der Entdeckung des chinesischen Spionageballons die Radareinstellungen verändert, um nach kleineren und langsameren Objekten zu suchen.

Die Mehrheit der Pentagon-Experten meint, dass auch die neu abgeschossenen Flugobjekte wahrscheinlich Spionageballons oder Zeppeline seien - von wem auch immer. Glen VanHerck sagte, es habe sich um "sehr, sehr kleine Objekte" gehandelt, die sich sehr langsam fortbewegten, etwa mit Windgeschwindigkeit.

China bestreitet Spionage

Der chinesische Ballon, der als erster abgeschossen wurde, hatte laut der amerikanischen Regierung Abhörausrüstung an Bord und habe "eindeutig der geheimdienstlichen Überwachung" gedient. Peking dementiert diese Darstellung und spricht von einem Forschungsballon, der vom Kurs abgekommen sei. Der Abschuss sei eine "Überreaktion".

Die USA beschuldigen China, mit einer ganzen Armada von Ballons dieser Art ein großes internationales Überwachungsprogramm zu betreiben, mit dem Peking mehr als 40 Länder auf fünf Kontinenten ins Visier genommen hätten. China weist die Vorwürfe vehement zurück und wirft nun seinerseits den Vereinigten Staaten vor, seit dem vergangenen Jahr "mehr als zehn" stratosphärische Ballons "illegal" in den chinesischen Luftraum geflogen zu haben, "ohne die Genehmigung der zuständigen chinesischen Behörden" einzuholen.

Am Wochenende behauptete China zudem, ein "mysteriöses Flugobjekt" über der Volksrepublik entdeckt zu haben. Die staatsnahe Tageszeitung "Global Times" berichtete, China bereite den Abschuss eines unbekannten Flugobjekts vor. Unter Berufung auf eine örtliche Schifffahrtsbehörde hieß es, das rätselhafte Objekt sei am Sonntag vor den Gewässern der Stadt Rizhao in der Provinz Shandong entdeckt worden.

Taiwan: "Sehr regelmäßig" Ballons aus China

Doch die chinesische UFO-Sichtung klingt eher nach einer Copy-Reaktion auf die amerikanische Debatte, mit der das Regime von seinen eigenen Spionage-Flügen ablenken will. "Womöglich kommt eine Alien-UFO-Debatte Peking gelegen, um vom eigenen Spionage-Programm abzulenken", sagt ein hochrangiger NATO-Diplomat. Er verweist darauf, dass Ballons schon seit Jahren Teil der chinesischen Spionagestrategie seien.

So berichtet die "Financial Times", dass chinesische Ballons "sehr regelmäßig" in den taiwanischen Luftraum flögen. "Der jüngste erst vor ein paar Wochen." In Taiwan glauben daher nur ganz wenige Menschen an UFOs, wohl aber an die Bedrohung durch China.