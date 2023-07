Hin per Rad und zurück zu Fuß - innerhalb von vier Monaten will Jonas Deichman zweimal die USA durchqueren. Der Start allerdings verschob sich wegen einer Panne um zwei Tage. Die will der 36-Jährige aber wieder aufholen.

Der deutsche Extremsportler Jonas Deichmann hat seine USA-Tour mit zweitägiger Verspätung begonnen. Endlich habe er sein Fahrrad wieder und nun könne er in New York starten, erzählte der 36-Jährige in einem Videoclip auf Instagram. Nahe der Brooklyn Bridge radelte er los.

Deichmann war am Dienstag in New York gelandet und wollte am Mittwoch starten, aber das Fahrrad war auf dem Weg verloren gegangen. Er habe jetzt erfahren, dass es beim Ausladen auf dem Flughafen auf einem Gepäckwagen vergessen worden sei, sagte der Deutsche. Nun werde er härter in die Pedale treten, um den zweitägigen Rückstand wieder wett zu machen.

Der Sportler, der schon mehrere Kontinente mit dem Rad durchquert hat, will in rund dreieinhalb Wochen bis an die Pazifikküste der USA radeln. Von dort aus will der "deutsche Forrest Gump" den ganzen Weg in rund 100 Tagen wieder zurück laufen. Insgesamt 5439 Kilometer auf dem Rad und 5041 Kilometer auf der Laufstrecke stehen auf dem Plan. Gut vier Monate gibt sich der Abenteurer für seine "geile Herausforderung" Zeit, Weihnachten will er ja schließlich ganz entspannt wieder in Deutschland feiern.

Von September 2020 bis November 2021 hatte er bei einem "Triathlon 360" die Welt umrundet - und war dabei nach eigenen Angaben insgesamt 450 Kilometer geschwommen, hatte mehr als 20.000 Kilometer auf dem Rad zurückgelegt und 120 Marathons absolviert.