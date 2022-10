Das Saisonfinale der DTM in Hockenheim wird von einem heftigen Unfall mit sechs Beteiligten überschattet. Einige der betroffenen Fahrer, darunter auch David Schumacher, müssen ins Krankenhaus. Besonders bitter ist der Unfall für Meisterschaftskandidat Thomas Preining.

Die beim DTM-Saisonfinale in Hockenheim in einen heftigen Unfall verwickelten David Schumacher, Rolf Ineichen aus der Schweiz und der Norweger Dennis Olsen sind für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht worden. Dies bestätigte eine DTM-Sprecherin dem Sportinformationsdienst. Neben Ralf Schumachers Sohn David, Olsen und Ineichen, der wegen einer möglichen Verletzung am Rücken mit dem Hubschrauber abtransportiert wurde, waren drei weitere Fahrer bei dem Unfall involviert, die ersten Informationen zufolge unverletzt blieben.

Meisterschaftskandidat Thomas Preining aus Österreich schied bei dem Crash aus, seine Chancen auf den Titel zerschlugen sich. Eine Mitarbeiterin an der Strecke in Hockenheim erlitt bei einem Sturz "eine Unterarmverletzung", der Sturz stehe aber nicht im Zusammenhang mit dem Unfall auf der Strecke. Das Rennen wurde zunächst mit Roter Flagge abgebrochen und nach längeren Aufräumarbeiten fortgesetzt.

Den Sieg sicherte sich der Österreicher Lucas Auer (Mercedes), der Neffe des früheren Formel-1-Piloten und heutigen DTM-Chefs Gerhard Berger brachte sich damit vor dem letzten Rennen am Sonntag (13.30 Uhr) in eine glänzende Position. Er hat 147 Punkte und damit lediglich zwei weniger als Spitzenreiter Sheldon van der Linde aus Südafrika, der im BMW am Samstag Zweiter wurde. Ex-Meister Rene Rast hat mit 128 Punkten nur noch geringe Chancen.

Porsche-Pilot Preining war mit David Schumacher kollidiert, beide rutschten mit hoher Geschwindigkeit in die Streckenbegrenzung. Dahinter fahrende Piloten konnten nicht ausweichen. Bei einem Einschlag wurde der Motor des Porsche von Olsen auf die Strecke geschleudert und fing kurzzeitig Feuer.