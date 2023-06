Domingo German, einem eher erratischen Pitcher der New York Yankees, gelingt in der Major League Baseball eine nicht für möglich gehaltene historische Leistung. Mindestens in den USA war Germans Perfect Game am späten Mittwochabend eine Breaking News, was durchaus verständlich ist.

Es war das perfekte Spiel. Kommen sehen hatte es keiner, nicht zuletzt, weil Domingo German nun wirklich nie im Verdacht stand, zu einer historischen Figur zu werden. Und doch: Am Mittwochabend gelang dem 30 Jahre alten Pitcher (Werfer) vom Rekord-Champion New York Yankees in der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB ein sogenanntes "Perfect Game".

In einem Baseball-Spiel perfekt zu sein, bedeutet: Der Pitcher verschuldet null Hits und null Walks. Übertragen auf den aktuellen Fall: Keinem Schlagmann der Oakland A's gelang es, einen Wurf von German so zu treffen, dass er es zur ersten Base schaffte (Hit). Zugleich leistete sich German bei keinem Gegenspieler vier Fehlwürfe, die ein automatisches Vorrücken auf die erste Base zur Folge haben (Walk).

Mindestens in den USA war Germans Perfect Game am späten Mittwochabend Breaking News, was durchaus verständlich ist: Das erste Spiel der MLB wurde im Mai 1871 ausgetragen, in den mehr als 150 Jahren seitdem folgten mehr als 235.000 weitere - doch nur 24 endeten als Perfect Game. Das letzte war im August 2012 Felix Hernandez von den Seattle Mariners gelungen.

Und nun also German, der vor der Saison nicht mal als Stamm-Pitcher vorgesehen war. Der bewegte Jahre hinter sich hat. Der 2019 für 81 Spiele gesperrt wurde, weil er seine Freundin geschlagen hatte und seitdem in psychologischer Behandlung ist. Der 2020 nicht spielen konnte, weil er verletzt war. Der 2021 von Teamkollegen zu hören bekam, man könne sich die Mitspieler leider nicht aussuchen.

Vor dieser Saison musste German seine Rückennummer 55 an den neu verpflichteten Star-Pitcher Carlos Rodon abgeben. Er wählte die 0, um einen Neuanfang zu symbolisieren. Nun ja. Im Mai wurde er zehn Spiele gesperrt, weil er zur Ballkontrolle zu viel Harz auf die Wurfhand geschmiert hatte. Seine Leistungen: erratisch, seine Würfe kamen mit der Streuung einer Schrotflinte. Und nun? Alles ausnahmsweise mal perfekt für den Mann aus der Dominikanischen Republik.