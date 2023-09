"Es ist ein supergeiles Gefühl": Katharina Dalisda triumphiert in Frankfurt.

Für die Frankfurterin Dalisda bietet sich in ihrer Heimatstadt die große Chance, einen MMA-Titel bei OKTAGON zu erringen. Sie meistert die Aufgabe mit Bravour. Aber auch andere Deutsche wissen vor 10.000 Zuschauern zu überzeugen.

Die deutsche MMA-Kämpferin Katharina Dalisda hat sich den Titel der Organisation OKTAGON gesichert und damit MMA-Geschichte geschrieben. Die 31-Jährige besiegte am Abend die Australierin Jacinta Austin im Strawweight (bis 52,2 kg) vor 10.000 Zuschauern in der ausverkauften Frankfurter Festhalle. Es ist der erste Titel einer deutschen Kämpferin in einer internationalen Top-Organisation.

Die im Frankfurter Gym "MMA Spirit" beheimatete Dalisda startete die erste Runde im Clinch mit ihrer Kontrahentin. Sowohl die gelernte Judoka Dalisda, als auch Thaiboxerin Austin konnten aus dieser Position Treffer landen. Beide Kämpferinnen suchten danach noch nach ihrem Distanzgefühl, Dalisda hatte hier mit einigen Teffern durch ihre linke Gerade leichte Vorteile, nach einem Hüftwurf in den Schlusssekunden beendete sie die Runde stark.

Runde zwei war vom Abtasten geprägt und kurzen Schlagsequenzen. Hier hatte die Frankfurterin, zumindest was die Anzahl der signifikanten Treffer angeht, Vorteile. Auch diese Runde beendete Dalisda mit einem Takedown. Die dritte Runde begann wieder im Clinch, hier setzte Austin mehrere Kniestöße zum Körper ihrer Gegnerin. Nach einem erneuten Takedown von Dalisda setzte die Deutsche zum Aufgabegriff an. Der Guillotine-Choke raubte der Australierin die Luft, Austin klopfte ab, der Kampf war entschieden - und Dalisda die erste Strawweight-Championess bei OKTAGON.

"Es ist ein supergeiles Gefühl, aber ich musste mir es erst verdienen", sagte Dalisda nach dem Kampf. "Jacinta war sehr schnell mit ihren Fäusten." Sie habe nur kleine Blessuren und wolle den Gürtel schon bald verteidigen, kündigte die Frankfurterin an, die wenige Stunden später ihren 32. Geburtstag feiern sollte.

Weitere Erfolge für Deutschland

Auch für andere Kämpfer aus Deutschland verlief der Abend erfolgreich. Der Berliner Niko Samsonidze (Spitfire Gym) konnte seinen Kampf gegen den Rumänen Nicolae Hantea in der ersten Runde durch Submission (Triangle Choke) gewinnen. Der Kölner Deniz Ilbay (UFD Gym), der wie Samsonidze ebenfalls im Federgewicht antrat, besiegte Marco Novak in der dritten Runde durch technischen K.o.Der ebenfalls dem UFD Gym in Düsseldorf angehörige Kerim Engizek feierte sein Debüt bei OKTAGON und setzte gleich ein Ausrufezeichen. Gegen den Argentinier Matias Juarez brauchte der Mittelgewicht-Fighter nur 90 Sekunden und einen einzigen Schlag. Mit einem rechten Haken konterte Engizek einen Angriff Juarez' und schickte ihn damit auf die Bretter - ein Traumeinstand für den 33-Jährigen.

Weniger erfolgreich lief dagegen für Mo Grabinski (UFD Gym) im Weltergewicht. Er verlor seinen Kampf gegen den Brasilianer Apollo Silva in der dritten Runde durch Submission (Rear-Naked-Choke). Auch Christian Jungwirth verlor seinen Kampf. Der Stuttgarter klopfte in Runde eins nach einem Aufgabegriff (Kimura) gegen den Griechen Ioannis Palaiologos ab.