In der DDR war er eine Legende, nun ist er tot: Der Sportreporter Heinz Florian Oertel ist Medienberichten zufolge im Alter von 95 Jahren gestorben. Er war unter anderem bei 17 Olympischen Spielen im Einsatz und verfolgte acht Fußball-Weltmeisterschaften.

Seine markante Stimme machte ihn bekannt - sein "Waldemar, Waldemar!" für immer berühmt. Heinz Florian Oertel, der Reporter mit der hohen Stirn und der blumigen Sprache, gehörte vier Jahrzehnte lang zum DDR-Sport. Nun ist er übereinstimmenden Medienberichten zufolge gestorben. Er wurde 95 Jahre alt.

Verfolgte 17 Olympische Spiele vor Ort: Heinz Florian Oertel. (Foto: imago/Camera 4)

Bei 17 Olympischen Spielen, acht Fußball-Weltmeisterschaften sowie 25 Welt- und Europameisterschaften im Eiskunstlauf war er live auf Sendung. In seinen 50 Berufsjahren reiste der kahlköpfige Reporter auf alle Kontinente - und wurde so zum Weltbürger der kleinen DDR.

Mit drei prägnanten Sätzen in neun Sekunden setzt sich Oertel am 1. August 1980 - ungewollt und ungeahnt - selbst ein Reporterdenkmal. "Liebe junge Väter oder angehende - haben Sie Mut! Nennen Sie Ihre Neuankömmlinge des heutigen Tages ruhig Waldemar! Waldemar ist da!" Zum zweiten Mal nach 1976 kommentiert der gebürtige Lausitzer in Moskau das olympische Goldrennen von Marathonläufer Waldemar Cierpinski. Noch heute wird der Läufer aus Halle an der Saale jede Woche "drei- bis viermal auf der Straße" auf diesen "Waldemar" angesprochen.

Oertel kannte sich nicht nur im Sport gut aus. Mit journalistischem Fingerspitzengefühl entwickelte er einst Sendungen für Millionen, egal ob sie "Schlager einer kleinen Stadt" oder "Schlager aus Berlin" hießen. Oertels "Porträt per Telefon - Gespräche mit Prominenten" flimmerte 250-mal über die Bildschirme. Legendär ist seine Rundfunk-Sendung "He, he, he - Sport an der Spree". Für jeden Sportfan zwischen Elbe und Oder war die Samstagssendung zwischen 10 und 12 Uhr als Einstimmung auf das Sportwochenende Pflicht.