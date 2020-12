Touchdown-Flut in der Kurzarbeit

Eine Halbzeit reicht Football-Superstar Tom Brady, um gleich mehrere Rekorde zu knacken. Für den Quarterback läuft es bei seinem neuen Klub zunehmend besser, sein alter geht ohne ihn sang- und klanglos unter.

Die Tampa Bay Buccaneers haben in der amerikanischen Footballliga NFL erstmals seit 2007 wieder die Playoffs erreicht. Das Team von Quarterback-Superstar Tom Brady setzte sich am Samstag gegen die Detroit Lions klar mit 47:7 durch und buchte das Ticket für die K.o.-Spiele. Der 43-jährige Brady, sechsmaliger Super-Bowl-Gewinner, warf vier Touchdown-Pässe, spielte aber nur eine Halbzeit. Brady warf zudem einen Franchise-Rekord von 36 Touchdowns und stellte mit 348 Passing Yards bis zur Halbzeit einen persönlichen Rekord auf. Ein Turnover leistete sich die Mannschaft nicht. Mit seinem 298. NFL-Start (ohne Play-offs) stellte Brady den Rekord von Brett Favre ein, dem langjährigen Quarterback der Green Bay Packers.

Mike Evans fing zwei Touchdown-Pässe von Brady und kam auf 181 Receiving-Yards. Auch Rob Gronkowski, Bradys langjähriger Lieblingspassempfänger aus gemeinsamen Zeiten bei den New England Patriots, fing zwei Touchdowns. Der Star-Quarterback hatte seinen ewigen Weggefährten erst zur laufenden Saison aus der Football-Rente zurückgeholt. Den NFL-Dauerproblemfall Antonio Brown bediente Brady für einen weiteren Touchdown. Auch Brown war auf Bradys Betreiben zu den Bucs geholt worden, beide wohnen zusammen unter einem - wenn auch sehr, sehr großen - Dach zusammen. Die Bucs verbuchten mit 588 Yards auch einen Franchise-Rekord und beendeten damit die zweitlängste Postseason-Flaute in der NFL hinter Cleveland (18 Jahre).

Die Lions mussten schon ersten Viertel auf ihren Quarterback Matthew Stafford verzichten. Der 32-Jährige wurde wegen einer Knöchelverletzung ausgewechselt. Er war bereits wegen einer Rippen- und Daumenverletzung angeschlagen ins Spiel gegangen. Für ihn kam Chase Daniel ins Spiel, sein erster Ballbesitz endete aber gleich mit einem Sack. Er kam nur auf 86 Yards, der dritte Quarterback David Blough auf 49 Yards und eine Interception. Tampa Bay steht bei zehn Siegen und fünf Niederlagen, Detroits Bilanz ist mit 5:10 negativ.

Last-Second-Sieg sichert Dolphins die Playoff-Chance

Die Patriots hatten schon vor Weihnachten zum ersten Mal seit zwölf Jahren wieder die Play-offs in der Football-Profiliga NFL verpasst. Das Team um den deutschen Fullback Jakob Johnson verspielte seine ohnehin geringen Chancen durch ein 12:22 bei den Miami Dolphins. "Wir hätten heute den Sieg nicht verdient gehabt", sagte Erfolgscoach Bill Belichick. Er sei "enttäuscht", dass es erstmals seit der Saison 2008/09 nicht mit dem Einzug in die Meisterrunde geklappt habe. Damals fehlte Brady lange wegen einer Knieverletzung.

Durch einen Sieg im letzten Moment haben die Miami Dolphins in der amerikanischen Fooball-Liga NFL weiter die Chance auf den Einzug in die Playoffs. Mit dem 26:25 bei den Las Vegas Raiders feierten die Doplhins am Samstag (Ortszeit) ihren zehnten Sieg im 15. Saisonspiel.

Jason Sanders sorgte eine Sekunde vor Schluss mit einem Field Goal aus 44 Yards Entfernung für die entscheidenden drei Punkte. Zuvor gelang dem im letzten Viertel eingewechselten Quarterback Ryan Fitzpatrick ein Pass über 41 Yards, obwohl er dabei einen gegnerischen Ellenbogen auf die Gesichtsmaske bekam. Mit einem Sieg in Buffalo am kommenden Wochenende könnten die Dolphins weiterkommen.