Chabib Nurmagomedow will ohne seinen Vater nicht mehr in den Octagon steigen.

Der Sieg gegen Connor McGregor macht Chabib Nurmagomedow 2018 zu einem der berühmtesten Kampfsportler der Welt. Nun verkündet der MMA-Kämpfer sein Karriere-Aus. Grund ist der Tod seines Vaters.

Der Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Chabib Nurmagomedow hat nach einem Kampf in den Vereinigten Arabischen Emiraten das Ende seiner Karriere verkündet. Bei der UFC 254 in Abu Dhabi besiegte der Russe am Samstagabend seinen Kontrahenten Justin Gaethje aus den USA und verteidigte so seinen WM-Gürtel im Leichtgewicht.

Nach dem Kampf sank Nurmagomedow im Octagon zu Boden und weinte. Anschließend zog er sich die Handschuhe aus und sagte: "Das war mein letzter Kampf. Ich werde ohne meinen Vater nicht mehr in den Ring zurückkehren. Das habe ich meiner Mutter versprochen." Vater Abdulmanap Nurmagomedow starb Anfang Juli nach einer Corona-Infektion in einem Moskauer Krankenhaus. Der 57-Jährige war jahrelang als Trainer für seinen Sohn tätig.

13 Monate nach seinem letzten Kampf bot Nurmagomedow gegen Interims-Champion Gaethje eine souveräne Leistung. Bereits in der ersten Runde übte der in Dagestan geborene UFC-Star enormen Druck auf. In der zweiten Runde brachte er Gaethje zu Boden und siegte mit einem Triangle Choke.

Nurmagomedow erklärte, er habe sich drei Tage lang mit seiner Mutter beraten, ob er den Kampf gegen Gaethje annehmen sollte. Seine Mutter sei dagegen gewesen. Er habe sich aber dennoch dafür entschieden unter der Voraussetzung, dass es sein letzter Kampf werden würde. Der Rücktritt kommt überraschend. Erst jüngst sprach Nurmagomedow in einem Interview über einen möglichen Kampf gegen Konkurrent Georges St-Pierre.

Nurmagomedow kann eine beeindruckende Kampfbilanz vorweisen. In seiner Vita stehen 29 Siege und null Niederlagen. Achtmal gewann er durch Knockout. Sein Sieg über UFC-Star Connor McGregor im Oktober 2018 machte ihn zu einem der berühmtesten Kampfsportler der Welt.