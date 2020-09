In der Formel 1 erlebt Ferrari ein Debakel, doch der Tag endet mit einem Sehnsuchtsergebnis der Scuderia-Liebhaber: Ferrari-Nachwuchsfahrer Mick Schumacher gewinnt in Monza das Hauptrennen der Formel 2.

Mick Schumacher hat in der Formel 2 seinen ersten Saisonsieg gefeiert und ist mittendrin im Titelkampf. Im Hauptrennen von Monza triumphierte der 21 Jahre alte Prema-Fahrer am Samstag nicht zuletzt dank eines perfekten Starts. Es ist Schumachers zweiter Sieg im Unterbau der Formel 1 nach dem Erfolg im Sprintrennen von Budapest 2019. Vor den Augen von Ferrari-Teamchef Mattia Binotto, der gut hörbar "great job" in die Außenmikrofone raunte, scheint der Knoten beim mit Erwartungen überladenen Deutschen geplatzt zu sein.

Mit tränenerstickter Stimme suchte Schumacher am Boxenfunk nach Worten - es misslang, nur ein "Grazie" brachte er gerade so heraus. Auch Minuten später im Parc ferme war Schumacher immer noch überwältigt. "Es fühlt sich großartig an", sagte der Prema-Fahrer: "Ich bin sehr glücklich, hier zu stehen. Ich will das erstmal genießen."

In der Meisterschaft verbesserte sich der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister und Ferrari-Legende Michael Schumacher durch seinen siebten Podestplatz der Saison mit 131 Punkten auf Rang drei. Sein russischer Teamkollege Robert Schwarzman und der Brite Callum Ilott (Uni-Virtuosi Racing) sind nur noch drei Zähler voraus. Im Sprintrennen am Sonntag (11.10 Uhr/Sky) kann Schumacher nachlegen, aufgrund der Reverse-Grid-Regel muss der 21-Jährige dies allerdings von Startplatz acht tun.

Traumergebnis an Ferraris Albtraumtag

Mit seinen starken Vorstellungen der letzten Wochen bringt sich Schumacher auch in Position für einen möglichen Aufstieg in die Motorsport-Königsklasse. Zumindest Testfahrten für Alfa Romeo wurden dem Ferrari-Nachwuchsfahrer zuletzt in Aussicht gestellt. Schumacher erwischte einen Raketenstart, von Position sieben machte er bis zur ersten Kurve fünf Plätze gut. Als der führende Ilott nach zwölf Runden in die Boxengasse einbog, blieb Schumacher draußen, übernahm zunächst die Spitze - und profitierte von einem katastrophalen Stopp bei Ilott.

Bei Schumacher ging nach 13 von 30 Runden hingegen alles gut. In der Folge verwaltete er souverän seinen Vorsprung vor dem Italiener Luca Ghiotto (Hitech) und ART-Pilot Christian Lundgaard aus Dänemark. Binotto hatte erst am Freitag den Konkurrenzkampf um ein mögliches Formel-1-Cockpit zwischen den drei Ferrari-Junioren Schumacher, Schwarzman und Ilott angeheizt. "Ich glaube, Robert, Callum und Mick tun alles und zeigen Fortschritte im Vergleich zum letzten Jahr. Ich denke, die zweite Saisonhälfte wird wichtig sein", sagte der Ferrari-Teamchef. Für ihn seien dabei nicht nur die reinen Ergebnisse, sondern in gleichem Maße "die Entwicklung" entscheidend.

Wenige Stunden vorher hatte Ferrari beim Qualifying zu seinem Heimrennen eine historische Heimschlappe hinnehmen müssen: Zum ersten Mal seit 1966 schaffte es ein Pilot der Scuderia nicht unter die ersten 15 der Startaufstellung. Sebastian Vettel wurde 17., Teamkollege Charles Leclerc schaffte es nur auf Rang 13.

Für die Ferrari-Fans bleibt also nur das Schwelgen in Erinnerungen - oder das Träumen von einer besseren Zukunft: Michael Schumacher gewann im Ferrari fünfmal in Monza, Mick Schumacher könnte seinem Vater eines Tages ins Cockpit des Formel-1-Ferraris folgen.