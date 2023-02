Zwei enttäuschte Schwergewichte des europäischen Fußballs treffen sich in der Europa League - was so gar nicht dem eigenen Selbstverständnis entspricht. Für einen der Großklubs ist die Europareise sogar in Kürze ganz vorbei. Dagegen wehren sich beide mit Händen und Füßen.

FC Barcelona gegen Manchester United: Viel größer kann ein Spiel im europäischen Fußball nicht sein, zumindest von den Namen her. In dieser Saison treffen sich beide Großklubs, die gemeinsam achtmal die Champions League und den Europapokal der Landesmeister gewonnen haben, in der Europa League. Das entspricht kaum den gewaltigen sportlichen Ansprüchen, ist aber die derzeitige Realität für beide. Für ein Team wird die Saison nun früh im europäischen Desaster enden. Wer es sein wird? Darüber gibt das spektakuläre Hinspiel keinen Hinweis.

Die Partie im Camp Nou endete 2:2 (0:0). Marcos Alonso (50. Minute) und Raphinha (76.) trafen für den spanischen Spitzenklub um den früheren Bundesliga-Star Robert Lewandowski. Marcus Rashford (53.) und ein Eigentor von Joules Koundé (59.) hatten die Partie zwischenzeitlich zugunsten des englischen Rekordmeisters gedreht. Das Rückspiel findet am 23. Februar im Stadion Old Trafford statt.

Beide Mannschaften waren in der ersten Halbzeit nach dem Anpfiff sofort im Spiel. Dennoch gab es die erste klare Torchance für das Team aus Manchester erst in der 28. Minute. Wout Weghorst nutze seine gute Gelegenheit ebenso wenig wie Rashford kurze Zeit später (34.). Für Barcelona vergab Jordi Alba eine aussichtsreiche Chance (37.), er scheiterte an Man-United-Torhüter David de Gea. Alonso traf nach einer Ecke per Kopf. Rashford gelang nach einem Doppelpass mit Fred drei Minuten später der Ausgleich. Raphinia rettete für die Katalanen das Remis, nachdem Koundé die mitgereisten englischen Fans auf einen Sieg hatte hoffen lassen. Immerhin setzte Barcelona seine beeindruckende Serie fort: Seit nun 17 Pflichtspielen (15 Siege, 2 Unentschieden) ist Barça ungeschlagen, zuletzt hatten die Katalanen im Oktober eine Niederlage kassiert (0:3 gegen Bayern München in der Champions League).

In weiteren Zwischenrunden-Hinspielen gewann unter anderem RB Salzburg gegen die AS Rom mit 1:0 (0:0). Dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin gelang hingegen gegen den FC Nantes nur ein 1:1 (1:0). Indes konnte sich der FC Sevilla mit einem 3:0 (1:0) gegen die PSV Eindhoven in eine ideale Position für das Rückspiel in einer Woche bringen.