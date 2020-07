Fußball-Profi Franck Ribéry wird Opfer eines Einbruchs. Der Sachschaden ist offenbar gering im Vergleich zu den Auswirkungen auf die Psyche des Franzosen. Der sehnt sich offenbar nach München zurück, wo sich seine Familie noch aufhält. In einem Video erlaubt er Einblicke ins Chaos.

Großer Schreck für Franck Ribéry: Während der Ex-Profi des FC Bayern München beim Auswärtsspiel seiner Mannschaft AC Florenz bei Parma Calcio im Einsatz war, drangen Diebe in die Villa des Franzosen in Florenz eingedrungen. "Meine Frau hat ein paar Handtaschen verloren, auch ein bisschen Schmuck fehlt, aber das ist nicht essentiell", twitterte Ribéry. Der Franzose alarmierte die Polizei, nachdem er nach seiner Rückkehr festgestellt hatte, dass sich Unbekannte Zutritt zu seiner Villa verschafft hatten. Nun ermitteln die Behörden. Wie hoch der Sachschaden ist und ob auch Bargeld gestohlen wurde, teilte Ribéry nicht mit.

"Nach dem Sieg über Parma bin ich zurück in mein Zuhause gekommen. Mein Zuhause Italien, wo ich entschieden habe, meine Karriere nach so vielen tollen Jahren in München fortzusetzen. Das ist es, was ich vorgefunden habe...", leitete der 37-Jährige ein Video ein, das er in den Sozialen Medien teilte: Kleidung liegt auf dem Boden verstreut, Lampen wurden umgeworfen und Schubladen herausgerissen. Das Zuhause des Profis ist verwüstet.

In einem längeren Statement gab ein geschockter Ribéry Einblick in seine Gefühlswelt: "Was mich schockiert, ist dieses Gefühl, nackt zu sein, die Hose heruntergelassen zu haben, und das ist ein schwer verdauliches Gefühl. Gott sei Dank waren meine Frau und meine Kinder in München in Sicherheit, aber wie können wir uns jetzt noch hier wohlfühlen?" Ob Ribéry damit einen Abschied aus Italien anmoderiert, wo er seit seinem Abschied vom FC Bayern 2019 spielt? "Ich jage noch immer dem Ball hinterher, weil es meine Leidenschaft ist. Aber Leidenschaft hin oder her, die Familie kommt an erster Stelle. Wir werden nun die Entscheidungen treffen, die für unser Wohlergehen richtig sind."

Der Klub versuchte, den Offensivspieler zu besänftigen. "Wir werden unser Bestes tun, um Frank den nötigen Seelenfrieden zu geben", ließ Präsident Rocco Commisso mitteilen: "Ich bin sicher, dass die Florentiner ebenfalls an Francks Seite stehen werden und ihm ihre große Zuneigung und Liebe zu unserem großen Champion spüren lassen."

Italienische Medien berichteten am Montag, dass in dem Land nach dem Ende des Corona-Lockdowns die Kriminalität erheblich steige. Im April seien viele Werte noch niedrig gewesen, hieß es etwa in der "La Repubblica". Im Mai hätten sich dann die Zahlen für Diebstähle in Eigenheimen fast verdoppelt - auf 4500. Ähnlich sei die Tendenz bei Raubüberfällen.

Die Fiorentina hatte in Parma 2:1 gewonnen, Ribéry blieb aber ohne Torbeteiligung und wurde nach gut einer Stunde ausgewechselt. Florenz liegt in der Tabelle der Serie A nur auf Rang 13 und damit näher an der Abstiegszone als an den internationalen Startplätzen. Laut "Gazzetta dello Sport" muss Coach Beppe Iachini im Sommer gehen. Roma-Legende Daniele de Rossi soll ihn ersetzen.