FC Barcelona geht gut vorbereitet in sein Endspiel

Lewandowski trifft weiter FC Barcelona geht gut vorbereitet in sein Endspiel

Dem FC Barcelona steht ein Endspiel bevor, während dem es auch noch auf einen anderen Platz schielen muss: Mit einer Niederlage beim FC Bayern scheidet der stolze Klub trotz gewaltiger Investitionen aus der Champions League aus. Immerhin geht man gut vorbereitet ins Spiel.

Der FC Barcelona bleibt in der spanischen Liga der erste Verfolger von Meister Real Madrid. Die Katalanen setzten sich am Sonntagabend gegen Athletic Bilbao mit 4:0 (3:0) durch und lieferten eine gelungene Generalprobe für das Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern München ab. Nach dem elften Spieltag hat Barcelona als Tabellenzweiter drei Punkte Rückstand auf den Königsklassen-Sieger aus Madrid. Die Tore für Barcelona erzielten früh Ousmane Dembelé (12. Minute), Sergi Roberto (18.) und Robert Lewandowski (22.) sowie Ferran Torres (73.) - Dembéle war mit seinem Tor und drei Vorlagen dabei bester Mann des Spiels. Robert Lewandowski erzielte bereits sein 12. Saisontor, der Pole führt die Torschützenliste von "La Liga" mit großem Vorsprung an.

Der Wermutstropfen des Sieges vor 84.817 Zuschauern war aus Sicht des FC Barcelona eine Beckenverletzung, die sich Golden Boy Gavi nach einem bösen Zusammenprall mit Dani García zuzog, und dann eine böse Schulterverletzung bei Sergi Roberto, die dazu führte, dass Barça die letzten Minuten mit nur zehn Mann spielen musste. Trainer Xavi Hernandez verkündete nach dem Spiel, dass der Zustand von Sergi Roberto nicht besorgniserregend sei, sondern dass man sich eher Sorgen um Roberto mache. Die morgigen Tests werden mehr Klarheit bringen.

Barcelona empfängt an diesem Mittwoch (21 Uhr) den FC Bayern, Ex-Klub von Torjäger Robert Lewandowski. Dann droht dem trotz eines gigantischen Schuldenberges vor der Saison mit über 150 Millionen Euro verstärkten Edelensemble schon ein gewaltiger Tiefschlag: Eine Niederlage beim deutschen Serienmeister würde das sichere Aus in der Champions-League-Gruppenphase bedeuten. Es wäre für den stolzen Klub bereits das zweite Mal in Serie. Die Chancen auf ein Weiterkommen sind allerdings auch so minimal: Gewinnt Inter Mailand parallel sein Heimspiel gegen den punktlosen tschechischen Vertreter Viktoria Pilsen, ist der FC Barcelona ebenfalls ausgeschieden.

Liga-Boss Javier Tebas hatte zuvor bei einer Veranstaltung in Madrid wieder den Scheinwerfer auf die Finanzprobleme des Klubs gerichtet, der vor der Saison alle Hebel in Bewegung gesetzt hatte, um überhaupt seine Stars gemäß der Vorgaben der Liga finanzieren zu können: "Sie müssen die Gehaltskosten massiv senken, sie können nicht mehr als 500 Millionen Euro haben. Denn wenn nicht, werden wir in der nächsten Saison wieder mit der 1/4-Regel konfrontiert."

Drei Tage vor dem Champions-League-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen hatte Atlético Madrid zuvor einen knappen Sieg eingefahren. Zwei Tore des französischen Fußball-Nationalspielers Antoine Griezmann (54. und 71. Minute) reichten zu einem 2:1 (0:0) bei Real Betis Sevilla. Hinter Tabellenführer Real Madrid und dem FC Barcelona ist Atlético mit nun 23 Punkten aus elf Ligaspielen Dritter. Am Mittwoch (21.00 Uhr) tritt Leverkusen zum Gruppenspiel der Königsklasse in Madrid an.