Mit 33 Jahren tritt Gareth Bale von der großen Fußballbühne ab. Über seine Social-Media-Accounts teilt der Waliser mit, dass er aus der Nationalmannschaft zurücktritt und auch für den Los Angeles FC nie mehr auflaufen wird. Der Angreifer geht als einer der erfolgreichsten Profis des Klubfußballs. "Nach reiflicher Überlegung gebe ich meinen sofortigen Rücktritt vom Vereins- und Nationalmannschafts-Fußball bekannt", schrieb Bale.

Er fühle sich "unglaublich glücklich, dass ich meinen Traum verwirklichen konnte, den Sport zu spielen, den ich liebe", so Bale weiter: "Er hat mir wirklich einige der schönsten Momente im Leben beschert.

In seiner Karriere spielte der Waliser zunächst in England für den FC Southampton und dann mehrere Jahre für Tottenham Hotspur. 2013 wechselte er für die damalige Rekordsumme von 100 Millionen Euro nach Spanien zum Rekordmeister Real Madrid. Mit den Königlichen gewann er gleich fünfmal die Champions League, viermal die Klub-WM und dreimal die spanische Meisterschaft. Die walisische Nationalelf führte der Offensivstar bei der Europameisterschaft 2016 sensationell ins Halbfinale.

Im vergangenen Jahr nahm Wales erstmals seit 1958 wieder an einer WM teil, in Katar scheiterte die Auswahl um Kapitän Bale in der Vorrunde in der Gruppe hinter England, USA und Iran. Nach dem Turnier hatte er zunächst angekündigt, der Nationalelf weiter zur Verfügung zu stehen. Die Entscheidung, sich nun doch vom Nationalteam zurückzuziehen, sei "mit Abstand die härteste meiner Karriere" gewesen, beteuerte er.