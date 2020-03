Eigentlich hat der FC Liverpool die ersehnte englische Fußball-Meisterschaft so gut wie sicher. Doch die Coronavirus-Pandemie könnte den Titel noch verhindern. Eine Entscheidung im Amateurfußball sorgt nun für Alarm. Sicherlich auch bei Jürgen Klopp.

Jürgen Klopp dürfte von seinem Trainerkollegen Gary Freeman noch nie gehört haben. Freeman ist Teammanager des südlichsten Fußballvereins Englands, den Jersey Bulls von den Kanalinseln. Bald jedoch könnte Klopp und den 50-Jährigen ein böses Schicksal verbinden. Denn die Bulls wurden durch das Coronavirus um ihren Erfolg gebracht - Klubs wie dem FC Liverpool könnte es in Kürze ähnlich ergehen.

Was für eine Saison: 27 Siege in 27 Spielen hatte Zehntligist Jersey geholt, der Aufstieg war auch rechnerisch längst perfekt. Dann aber erklärte der englische Verband FA den Amateurfußball ab der siebten Liga wegen der Pandemie kurzerhand für beendet. Alle bisherigen Ergebnisse sind für nichtig erklärt worden, es gibt weder Auf- noch Absteiger.

Es droht eine Klagewelle

Eine Nachricht, die manch einem Liverpool-Fan den Schweiß auf die Stirn treiben dürfte. Denn die Entscheidung könnte ein erster Fingerzeig sein - für die Premier League mit dem klaren Tabellenführer Liverpool, aber auch für ganz Europa. Überall ist offen, wann wieder gespielt wird. Vor einem Abbruch und den komplizierten Folgen scheut sich jede Liga - noch. Denn dann droht eine Klagewelle, der englische Amateurfußball macht es gerade vor.

Der ebenfalls betroffene Siebtligist South Shields FC etwa kündigte umgehend an, über eine Klage gegen die FA nachzudenken. Verständlich: Derzeit ist der Klub klarer Tabellenführer, noch am 14. März gewann er vor 3274 Zuschauern 5:3 gegen den FC United of Manchester. Keine zwei Wochen später ist dieses Ergebnis aus den Geschichtsbüchern gestrichen, so wie alle anderen.

Und nicht nur das. Der Klub wolle nun höflich fragen, ob denn die FA "die Geldstrafen für Gelbe und Rote Karten zurückzahle", teilte South Shields angiffslustig mit. Gleiches gelte für die Kosten für Fahrten zu Auswärtsspielen, die annulliert wurden - immerhin 20.000 Pfund (ca. 22.200 Euro). "Und wir haben noch viel mehr Fragen. Wir freuen uns auf die Antwort der FA", hieß es in einer Stellungnahme.

Liverpool wartet weiter auf die Meisterschaft

Ähnlich äußerte sich der Vauxhall Motors FC, der den Aufstieg in die neunte Liga schon perfekt gemacht - und gefeiert - hatte. Auch die "Motormen" hatten gehofft, die Saison notfalls mit Geisterspielen zu beenden, warum auch nicht? Dann kam die FA mit ihrem nicht angekündigten Schritt. "Wir werden nun mit Interesse verfolgen, wie die Ligen über uns die Saison beenden - vor allem die Premier League", teilte South Shields mit.

Letzteres gilt mehr denn je auch für die Fans des FC Liverpool, die von der ersten Meisterschaft seit 30 Jahren träumen. Zwei Siege aus neun Spielen fehlen noch, doch derzeit ruht der Spielbetrieb bis mindestens 30. April. Wie es weiter geht für Jürgen Klopps Mannschaft, ist völlig offen. Gary Freeman ist da schon einen Schritt weiter.