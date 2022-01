Der Kölner Amateurfußball trauert: Plötzlich und unerwartet stirbt Fußballer Kerim Arslan, nachdem er am Mittag noch auf dem Fußballplatz steht. Der 29-Jährige bricht zu Hause zusammen, Freunde sprechen von Herzversagen. Die Anteilnahme der Vereine in der Region ist groß.

Große Trauer in Köln: Der Amateurfußballer Kerim Arslan vom SV Gremberg-Humboldt ist am Sonntag mit nur 29 Jahren verstorben. Das berichten Express.de und fupa.net übereinstimmend. Demnach starb Arslan vollkommen unerwartet und plötzlich. Am Sonntagmittag habe der 29-Jährige noch auf dem Fußballplatz gestanden, ein Mitspieler habe ihn anschließend nach Hause gefahren. Am Abend habe Arslan dann über Schmerzen im Arm geklagt und sei kurze Zeit später zusammengebrochen und verstorben.

Ein Kindheitsfreund Arslans nannte gegenüber Express.de Herzversagen als Todesursache und erklärte: "Kerim hatte erst vor zehn Monaten geheiratet. Wir sind zusammen in Gremberg aufgewachsen. Wir sind alle sehr traurig und müssen damit jetzt zurechtkommen." Eine offizielle Bestätigung der Todesursache gibt es noch nicht. Laut "Express.de" findet am heutigen Donnerstag die Trauerzeremonie nach islamischem Ritual in einer Moschee in Ehrenfeld statt, bevor der Leichnam nach Istanbul werden soll.

"Ruhe in Frieden Kerim"

In den Sozialen Medien drückten zahlreiche Vereine und Weggefährten Arslans ihre tiefe Trauer aus. Laut fupa.net spielte der 29-Jährige neben Gremberg Humboldt für diverse Fußballvereine, so zum Beispiel DSK Köln, Vfl Rheingold Poll, SV Neubrück, SSV Vingst und die U17 von Viktoria Köln. Gremberg Humboldt schrieb auf Instagram, "fassungslos und mit großer Trauer" vom Tod ihres Spielers erfahren zu haben. Der Klub sprach der Familie und den Freunden des Verstorbenen "tiefempfundenes Mitgefühl" aus und wünschte ihnen "Kraft und Geborgenheit in dieser schweren Zeit".

Auch andere Vereine aus der Region drückten ihre Trauer und Anteilnahme aus: Die zweite Mannschaft des VfB 05 Köln, bei der einige Spieler mit Arslan befreundet gewesen sein sollen, lief vor dem Freundschaftsspiel gegen Raderthal zusammen mit ihren Gegnern mit einem Banner mit der Aufschrift "Ruhe in Frieden Kerim" auf.