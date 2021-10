Bayer Leverkusen ist aus dem Tritt: Kurz nach einer üblen Klatsche gegen den FC Bayern setzt es das Pokal-Aus gegen Zweitligist KSC, nun verliert der ehemalige Bundesliga-Spitzenreiter am 10. Spieltag gegen den VfL Wolfsburg. Borussia Dortmund gewinnt gegen das Überraschungsteam aus Köln.

Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg 0:2 (0:0)

Mit Florian Kohfeldt ist der Erfolg zum VfL Wolfsburg zurückgekehrt. Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer beendeten die Niedersachsen am Samstag mit dem 2:0 (0:0)-Sieg bei Bayer Leverkusen ihre Negativserie von acht sieglosen Pflichtspielen und gewannen damit auch zum vierten Mal nacheinander ein Bundesligaspiel in der BayArena. Die Gastgeber hingegen blieben drei Tage nach dem peinlichen Pokal-Aus gegen den Karlsruher SC auch im fünften Pflichtspiel nacheinander sieglos und stehen bereits mächtig unter Druck. Vor 20 132 Zuschauern erzielten Lukas Nmecha (48.) und Maximilian Arnold (51.) die Treffer für die Wolfsburger, die nun auch am Dienstag in der Champions League gegen RB Salzburg den ersten Sieg schaffen wollen.

Kohfeldt, der seit Mittwoch im Amt ist, hatte mit seinem Co-Trainer drei Tage Zeit zur Vorbereitung. Der Ex-Bremer entschied sich zwar nur für zwei Änderungen entschieden, stellte dafür aber auf eine Dreierkette mit Joshua Guilavogui als zentralem Abwehrspieler um. Auf der rechten Außenposition sorgte vor allem Ridle Baku für Impulse. Die Gäste suchten durchaus ihre Chancen und standen defensiv sehr kompakt.

Bayers Chefcoach und Geburtstagskind Gerardo Seoane, der mit seiner Mannschaft nach vier sieglosen Spielen in der Kritik steht, hatte auf die Gäste-Formation reagiert und ebenfalls erstmals auf eine Dreier-Abwehrreihe umgestellt. Nach dem blamablen Ausscheiden im DFB-Pokal fand die vom Trainer auf vier Positionen veränderte Elf, die sonst von Beginn an immer sehr offensiv agiert, schwer ins Spiel. Sie kam erst nach 20 Minuten durch Amine Adli zu einer Tormöglichkeit.

Die hoch stehenden Leverkusener Außenverteidiger konnten das durch die Ausfälle on Moussa Diaby und Karim Bellarbai fehlende Tempo auf den Flügeln selten kompensieren. So fehlte den Gastgebern eine wichtige Komponente im Spiel und die Niedersachsen standen bei weitem nicht so unter Druck wie die letzten Bayer-Gegner. So nutzten dann die Wolfsburger mit dem ersten Angriff nach der Pause die Chance zur Führung. Ein Pass des eingewechselten Dodi Lukebakio fand auf Umwegen Lukas Nmecha in der Mitte, der den Ball nur noch ins Tor abprallen lassen musste. Kurz darauf machten die Gäste mit dem zweiten Treffer schon fast alles klar, als Arnold mit einem Linksschuss zum 2:0 traf. Auch diesen Treffer hatte mit Paulo Otavio ein Einwechselspieler eingeleitet. Bayer setzte zwar noch einmal alles auf Offensive und kam zu einigen Möglichkeiten, Wolfsburgs Maxence Lacroix sah noch die Rote Karte und Alario vergab noch einen Strafstoß in der Nachspielzeit.

Borussia Dortmund - 1. FC Köln 2:0 (1:0)

Sechs Spiele, sechs Siege - der BVB bleibt dank seiner Heimstärke erster Verfolger von Spitzenreiter FC Bayern. Nach dem 2:0 (1:0) über den 1. FC Köln sind die Dortmunder weiterhin als einziges Bundesliga-Team im eigenen Stadion ohne Punktverlust und liegen nur einen Zähler hinter den Münchnern. Vor 67.709 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park bescherten die Torschützen Thorgan Hazard (40. Minute) und Steffen Tigges (64.) dem BVB einen glücklichen Sieg und eine gelungene Generalprobe für die angestrebte Champions-League-Revanche am Mittwoch gegen Ajax Amsterdam.

Die Kölner erwiesen sich von der ersten Minute an als unbequemer Gegner für den BVB. Dagegen war von der Borussia zunächst nur wenig zu sehen. Denn das Aufbauspiel blieb ungewohnt fehlerhaft. Erst nach einem sehenswerten Solo von Marius Wolf tat sich eine große Chance zur Führung auf, die Reus (25.) jedoch leichtfertig vergab. Immerhin taugte diese Chance als Weckruf. Denn die Gastgeber wurden nun stärker.

Dank eines klugen Zuspiels von Jude Bellingham wurden die Dortmunder noch vor der Pause belohnt. Die perfekt getimte Flanke des 18 Jahre alten englischen Nationalspielers nutzte Hazard, der schon gegen Ingolstadt zwei Mal getroffen hatte, per Kopf zur glücklichen Halbzeitführung. Zumindest beim Ballbesitz (55 Prozent) und bei den Torschüssen (7:3) lagen die Kölner bis dahin vorn. Von Minute zu Minute wuchs der Druck auf das Tor der Dortmunder, die ihrerseits kaum noch zu Entlastungsangriffen kamen.

Mit der Einwechslung von Steffen Tigges und Donyell Malen (58.) versuchte Trainer Rose, das laue Angriffsspiel seines Teams zu beleben. Und wie schon gegen Ingolstadt bewies der BVB-Coach dabei ein glückliches Händchen. Nach nur sechs Minuten auf dem Platz erzielte Tigges mit einem Kopfball nach einer Ecke von Julian Brandt seinen ersten Bundesliga-Treffer und brachte sein Team mit 2:0 in Führung. Damit war die Gegenwehr der Kölner gebrochen.

Arminia Bielefeld - 1. FSV Mainz 05 1:2 (1:1)

Arminia Bielefeld hat die Pokalrevanche verpasst und auch im Liga-Alltag gegen den FSV Mainz 05 verloren. Nur vier Tage nach dem 2:3 in der 2. Runde des DFB-Pokals kassierte Bielefeld eine 1:2 (1:1)-Niederlage und bleibt in der Meisterschaft sieglos. Durch die Gegentore von Jae-Sung Lee (25. Minute) und Jonathan Burkardt (69.) verharrt das Team von Trainer Frank Kramer auf dem vorletzten Tabellenplatz. Jacob Laursen (42.) traf zwischenzeitlich zum 1:1. Die Gäste aus Mainz dagegen feierten den dritten Pflichtspielerfolg innerhalb von nur acht Tagen.

Die Bielefelder waren vor 19.477 Zuschauern das wachere Team, hatten einen starken Beginn. Schon nach zwei Minuten war 05-Torhüter Robin Zentner beim Distanzschuss von Bryan Lasme gefordert. Jedoch agierten die Arminia-Profis - wie so oft schon in der vergangenen Spielen - im Abschluss zu harmlos und zu zögerlich. Auch im Spielaufbau fehlte es an Ideen. Dadurch bauten sie den Gegner auf. Denn mit zunehmender Spieldauer glänzten die Mainzer wie schon im Pokalduell durch ihr schnelles Umschaltspiel. So ergaben sich einige Chancen: Onisiwo (10.) köpfte noch vorbei, aber als Arminia-Keeper Stefan Ortega einen Schuss von Onisiwo (25.) nicht festhalten konnte, staubte Lee zum 1:0 für Mainz ab.

Die Gäste blieben torgefährlich, hatten schon in der ersten Hälfte gute Chancen zum zweiten Treffer - vor allem Onisiwo (32./37.). Die größte Möglichkeit (41.) vergaben jedoch nacheinander Burkardt, Onisiwo und Widmer, als sie aus kürzester Distanz den Ball nicht über die Torlinie brachten. Im Gegenzug traf Bielefeld zum 1:1. Laursen beendete einen Angriff mit einem Schuss von der Strafraumgrenze erfolgreich.

Nach dem Seitenwechsel waren die Mainzer zwar das aktivere Team, Jean-Paul Boetius (49.) hatte die erste großen Chance, doch Bielefeld gab nicht auf. Die Hausherren kämpften und tauchten immer wieder gefährlich vor dem Mainzer Tor auf - aber jubeln durfte am Ende trotzdem wieder der Gegner. Mainz-Stürmer Burkardt nutzte einen Abwehrfehler von Amos Pieper und schob den Ball an Schlussmann Ortega vorbei zum 2:1-Sieg ins Tor.

SC Freiburg - Greuther Fürth 3:1 (2:0)

Der SC Freiburg reitet weiter auf der Erfolgswelle und hat die Negativserie von Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth verlängert. Die Badener, die als einziges Team im deutschen Profifußball in dieser Saison noch ungeschlagen sind, bezwangen die Franken am Samstag mit 3:1 (2:0). Schon zur Pause lag der Sport-Club durch ein Eigentor des Fürthers Simon Asta (20. Minute) und einen Treffer von Nicolas Höfler (39.) klar in Führung. Nach dem Seitenwechsel brachte Jamie Leweling (74.) die Gäste vor 31.500 Zuschauern im Europa-Park Stadion nochmal heran, ehe Vincenzo Grifo per Foulelfmeter (79.) alles klar machte.

Die Freiburger bleiben durch den Sieg weiter am Top-Duo FC Bayern München und Borussia Dortmund dran - und stellten einen Vereinsrekord ein. Zehn Bundesliga-Spiele ohne Niederlage nacheinander waren ihnen zuletzt im Frühjahr 2012 gelungen. Die Fürther kassierten in der elften Pflichtpartie der Saison die zehnte Niederlage und stehen mit einem Punkt weiter am Tabellenende.