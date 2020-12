Meister und zurück in DFB-Elf Mario Götze kündigt große Pläne an

Mario Götze hat nach seinem Wechsel zur PSV Eindhoven viel vor: In einem Interview erzählt der Rio-Weltmeister, dass er sich zurück in die Nationalmannschaft kämpfen will. Götze verrät auch, dass vor dem Gang nach Holland sogar eine Rückkehr zum FC Bayern möglich gewesen wäre.

Ex-Weltmeister Mario Götze (28) hat nach seinem überraschenden Wechsel zum niederländischen Fußball-Erstligisten PSV Eindhoven im vergangenen Herbst große Ziele. Er wolle viel erreichen, sagte der Mittelfeldspieler dem "Eindhovens Dagblad". "Meister werden mit PSV, Zurückkehren in die Nationalmannschaft".

Er fühle sich in Eindhoven pudelwohl, sagte Götze. Die Entscheidung habe auch zu seiner Lebensphase gepasst. Götze war im Sommer zum ersten Mal Vater geworden. "Ich bin froh, total happy jetzt. Es gefällt mir echt sehr gut hier." Und er stehe nicht mehr so im Blickpunkt der Medien wie zuvor in der Bundesliga. "Das ist eine neue Erfahrung. Ein ziemlich schöne Begleiterscheinung."

Im Oktober war Götze, der im WM-Finale 2014 das Siegtor erzielt hatte, überraschend nach Auslaufen seines Vertrages bei Borussia Dortmund nach Eindhoven gewechselt. Er habe zuvor schon länger mit dem Gedanken gespielt, ins Ausland zu gehen, sagte er. Der deutsche Coach des Eredivisie-Vereins, Roger Schmidt, habe dann den Ausschlag gegeben.

"Er sagte, dass die Situation bei PSV und der Zeitpunkt für mich ideal seien." Götze hatte zwar nach eigenen Worten "andere Optionen" auch bei Spitzenklubs im Ausland und seinem Ex-Verein, dem FC Bayern. Doch dann fiel die Wahl auf Eindhoven. "Am letzten Tag der Transferperiode, 6. Oktober, haben meine Frau und ich beschlossen: Wir machen das."

Zwölf Tage später stand Götze dann erstmals für Eindhoven auf dem Platz. "Das Debüt kam schneller, als ich erwartet hatte", sagte Götze jetzt. Insgesamt traf der Ex-Nationalspieler seitdem viermal für Eindhoven. Die PSV steht in der Liga hinter Rekordmeister Ajax Amsterdam auf Platz zwei und in der K.o.-Runde der Europa League. In Interviews vor seinem Wechsel in die Niederlande hatte Götze angekündigt, dass er vor allem für den Traum des Gewinns der Champions League Fußball spiele.