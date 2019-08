Oliver Kahn rückt ab Januar in den Vorstand der FC Bayern München AG. Das beschließt der Aufsichtsrat. Der frühere Nationaltorhüter und Kapitän der Bayern unterschreibt für fünf Jahre. Ab 2022 soll er dann Karl-Heinz Rummenigge als Vorsitzenden ablösen. Uli Hoeneß gefällt das.

Die Rückkehr von Oliver Kahn an seine alte Wirkungsstätte ist perfekt. Wie der deutsche Fußballmeister mitteilte, wird der frühere Kapitän und Torhüter in den Vorstand der FC Bayern München AG berufen. Kahn unterschrieb einen Fünfjahresvertrag, der am 1. Januar 2020 in Kraft tritt. Zunächst fungiert er für zwei Jahre als Mitglied des Vorstandes. Nach Ablauf des Vertrages von Karl-Heinz Rummenigge am 31. Dezember 2021 soll Kahn von ihm das Amt des Vorstandsvorsitzenden übernehmen.

DNA und so: Uli Hoeneß. (Foto: imago images / Horstmüller)

Kahn sei "die perfekte Lösung für das Amt des Vorstandsvorsitzenden", ließ Aufsichtsratschef Uli Hoeneß mitteilen. Am Donnerstag hatte Hoeneß, 67 Jahre alt, seinen Rückzug aus der Führungsspitze des Klubs angekündigt. Nun hat er eine weitere Weiche gestellt. Seine eigenen Ämter soll der frühere Adidas-Chef Herbert Hainer übernehmen. Hoeneß hatte sich Kahn gewünscht: "Er war jahrelang Kapitän des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft, er hat fast alle Titel gewonnen, die es zu gewinnen gibt und ist immer mit Einsatz und Wille vorangegangen."

Kahn kenne den Fußball, die Wirtschaft und trage die DNA des Klubs in sich. "Wir sind überzeugt, dass Oliver Kahn der richtige Mann ist, um den FC Bayern in die Zukunft zu führen." Der 50 Jahre alte Kahn freut sich auf die Herausforderung, es sei ihm eine Ehre. "Ich bedanke mich beim Aufsichtsrat mit Uli Hoeneß an der Spitze für dieses Vertrauen. Ich bin mit dem Verein tief verbunden, er hat mein Leben sehr stark geprägt."

"Mir gefällt Olivers Entwicklung"

Die Verpflichtung von Kahn hatte sich abgezeichnet. Er spielte von 1994 bis 2008 für die Bayern, feierte acht Meistertitel, sechs Pokalsiege und gewann 2001 die Champions League. "Mir gefällt Olivers Entwicklung nach der Spieler-Karriere. Er hat sich als Experte im Fernsehen fantastisch entwickelt, ein Fernstudium in Betriebswirtschaft gemacht und eine Firma gegründet. Wir haben hier jemanden, der den Fußball als Torwart auf allerhöchstem Niveau erlebt hat und zugleich in der Lage ist, im wirtschaftlichen Bereich seinen Mann zu stehen. Das reizt uns so", hatte Hoeneß zuletzt gesagt.

Kahn bringt also nicht nur eine beeindruckende sportliche Vita mit. Nach seiner Karriere sammelte der TV-Experte auch Erfahrungen als Unternehmer. "Ich traue Olli das zu. Er war ein großer Spieler, hat Ahnung vom Fußball und hat sich auf seinem zweiten Bildungsweg mit Finanzen und der Wirtschaft seriös auseinandergesetzt. Warum sollte er das nicht schaffen?", hatte der seit 2002 als Vorstandschef amtierende Rummenigge schon erklärt. Hoeneß steht seit Februar 2017 wieder an der Spitze des Aufsichtsrats, der ihn im Dezember wieder zum Vorsitzenden kürte. Seine Amtszeit als Vereinspräsident läuft im November 2019 ab. Dann zieht er sich zurück, gibt auch seinen Posten als Aufsichtsratsvorsitzender ab. Bis 2023 bleibt er aber dem Kontrollgremium erhalten.