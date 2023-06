Nach Rauswurf in Wolfsburg

Nach Rauswurf in Wolfsburg Paderborn holt Max Kruse aus Fußball-Arbeitslosigkeit

Kruse kurz vor seiner Vertragsauflösung in Wolfsburg.

Beim VfL Wolfsburg fliegt Max Kruse erst aus dem Kader, dann wird sein Vertrag Ende 2022 ganz aufgelöst. Seitdem ist der 35-Jährige ohne Verein - bis jetzt. Der fußballerische Neustart soll in der 2. Bundesliga beim SC Paderborn gelingen.

Pokern in Las Vegas, Urlaub auf den Bahamas - und jetzt Fußball in Ostwestfalen: Der Sommer von Max Kruse hat eine unerwartete Wendung genommen. Mit 35 Jahren schnürt der schillernde Ex-Nationalspieler doch noch einmal die Fußballschuhe: Kruse unterschreibt völlig überraschend beim SC Paderborn in der 2. Fußball-Bundesliga.

Als er am Donnerstag am Berliner Flughafen auf sein verspätetes Gepäck vom Rückflug aus den USA warten musste, hatte Kruse noch einmal genug Zeit, um seinen nächsten Karriereschritt zu überdenken. "Ich bin einfach froh, wieder gegen den Ball zu treten, das habe ich vermisst die letzten 10 Monate", bekannte er.

Was der frühere Wolfsburger und Berliner wirklich liebt? Fußball! Nach seiner Vertragsauflösung beim VfL Ende November 2022 hat Kruse nun auch wieder einen Verein gefunden, bei dem er die Fans mit seinem unkonventionellen, aber effektiven Spielstil begeistern kann. Kruse war im November vergangenen Jahres von Trainer Niko Kovac beim VfL Wolfsburg ausgemustert worden. In seiner Vita stehen 14 A-Länderspiele und die Olympia-Teilnahme in Tokio. 370 Erst- und Zweitligapartien für Wolfsburg, den 1. FC Union Berlin, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen, den SC Freiburg und den FC St. Pauli hat er absolviert.

Zwischen 2020 und 2022 war er bei Eisernen in eineinhalb Jahren mit 26 Scorerpunkten in 38 Bundesligaspielen maßgeblich daran beteiligt, dass sich der Klub in Deutschlands Eliteklasse etablieren konnte. Kruse stieg dabei schnell zum Publikumsliebling auf.

Schlagzeilen auch abseits des Fußballs

Auch seine Vorliebe für das Pokern ist bekannt. Neben beachtlichen finanziellen Erfolgen brachte ihm sein Hobby aber auch negative Schlagzeilen ein. 2015 vergaß er, wie er später zugab, einen Rucksack samt 75.000 Euro Bargeld, das er zuvor in einem Casino gewonnen hatte, im Kofferraum eines Taxis. Das Geld war weg und Wolfsburg brummte ihm wegen "unprofessionellen Verhaltens" eine Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro auf.

Auf monetäre Gewinne beim Pokern ist Kruse nun erst mal nicht mehr angewiesen, auch wenn sein Vertrag in Paderborn zu deutlich geringeren Bezügen laufen dürfte als zu seinen Karrierehochzeiten. "Es gibt eigentlich nur drei Dinge zu sagen: Ich habe richtig Bock auf Fußball, bin erfolgshungrig und will mit dem SC Paderborn 07 oben angreifen", betonte der erfahrene Profi.

Und seine Fans bei Instagram fragte er am Freitag auch gleich um Rat: "Ich gehe jetzt was essen. Wer Empfehlungen hat und sich in Paderborn auskennt - schickt mal was rüber."