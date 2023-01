Lionel Messi und Neymar spielen nun wieder Seite an Seite Fußball.

Lionel Messi ist zurück bei Paris Saint-Germain und hilft seinem Edelensemble gleich zu einem Arbeitssieg. Gegen das Ligaschlusslicht müht man sich lange arg, bevor der Weltmeister mit seinem Treffer ein zähes Spiel entscheidet.

Lionel Messi hat sich bei seinem ersten Auftritt nach dem WM-Triumph gleich wieder mit einem Tor bei Paris Saint-Germain zurückgemeldet. Der 35 Jahre alte Argentinier erzielte beim lange Zeit glanzlosen 2:0 (1:0) in der französischen Ligue 1 gegen Schlusslicht SCO Angers den zweiten Treffer (72. Minute). Der Spitzenreiter baute damit seinen Vorsprung auf den Tabellenzweiten RC Lens, der nur zu einem 2:2 bei Racing Straßburg kam, auf sechs Punkte aus.

Vor dem Anpfiff präsentierten Messi, Neymar & Co. T-Shirts mit dem Porträt der zuletzt gestorbenen brasilianischen Legende Pelé und der Aufschrift "Eterno rei" (Ewiger König). PSG verzichtete auf eine besondere Ehrung für Messi, der Argentinien im WM-Finale von Katar zum Sieg gegen Frankreich geführt hatte.

Sein PSG-Teamkollege Kylian Mbappé, der im Endspiel unterlegen war, war wenige Tage nach dem Endspiel schon wieder in Paris zum Training erschienen. Nach der Pleite bei Verfolger Lens nahm sich der französische Superstar jedoch noch einmal einen einwöchigen Sonderurlaub - genauso wie Verteidiger Ashraf Hakimi, der mit Marokko im Halbfinale gescheitert war und am Ende WM-Vierter geworden war. "Es war der Plan, dass sie an den beiden Spielen gegen Strasbourg und Lens teilnehmen und sich danach erholen", hatte Galtier. erklärt.

Hugo Ekitike (5. Minute) traf nach Vorlage des früheren Bundesligaprofis Nordi Mukiele zur frühen Führung für den Hauptstadtclub. Das 2:0 von Messi - ebenfalls nach Pass von Mukiele - wurde wegen Abseits zunächst nicht anerkannt, zählte nach Überprüfung durch den Videoschiedsrichter aber doch. Nach dem Titelgewinn bei der WM hatte Messi von PSG-Trainer Christophe Galtier Sonderurlaub erhalten und war vor einer Woche wieder ins Training eingestiegen.