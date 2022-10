Zuletzt hatte West in einem Podcast erklärt: "Ich kann antisemitische Dinge sagen, und Adidas kann mich nicht fallenlassen. Na und?"

Seit 2015 designt US-Rapper Kanye West für Adidas unter der Marke "Yeezy" Schuhe und Kleidung. Doch seine umstrittenen und antisemitischen Aussagen sind auch dem Sportartikelhersteller in letzter Zeit unangenehm aufgefallen. Der Konzern zieht seine Konsequenzen.

Der Sportartikelkonzern Adidas will die Zusammenarbeit mit dem umstrittenen US-Rapper Kanye West einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge beenden. Die Entscheidung könnte noch am heutigen Dienstag bekannt gegeben werden, berichtete die Agentur unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Adidas war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Das Unternehmen hatte bereits Anfang Oktober erklärt: "Nach wiederholten Versuchen, die Situation außerhalb der Öffentlichkeit zu klären, haben wir entschieden, die Partnerschaft auf den Prüfstand zu stellen." Der Rapper designt für Adidas seit 2015 Schuhe und Kleidung unter der Marke "Yeezy", hatte das Unternehmen aber immer wieder öffentlich attackiert. Zuletzt hatte West in einem Podcast, der in sozialen Medien massenhaft verbreitet und kommentiert wurde, erklärt: "Ich kann antisemitische Dinge sagen, und Adidas kann mich nicht fallenlassen. Na und?"

Erst kürzlich hatte die Modemarke Balenciaga ihre Zusammenarbeit mit dem umstrittenen Rapper aufgekündigt. "Balenciaga unterhält mit diesem Künstler keine Beziehungen mehr, es gibt auch keine Pläne für zukünftige Projekte", zitierte die Modewebsite "WWD" den Luxuskonzern Kering, zu dem die Marke Balenciaga mit Sitz in Paris gehört.

Umstrittene Aktion auf Pariser Fashion Week

West, der sich mittlerweile Ye nennt, war vergangenen Monat bei der Pariser Show von Balenciaga als Model aufgetreten. Bilder von ihm aus der Show sind inzwischen nicht mehr auf der Balenciaga-Website zu sehen. Der Rapper arbeitete seit Längerem mit dem Kreativdirektor von Balenciaga, Demna Gvasalia, zusammen. Anfang des Jahres hatten sie eine gemeinsame Bekleidungslinie herausgebracht.

Zuletzt war Kanye West wegen als antisemitisch eingestufter Beiträge in seiner Nutzung bekannter Online-Netzwerke eingeschränkt worden. Außerdem sorgte der Rapper und Modeunternehmer mit umstrittenen Aktionen für Aufsehen. So trat der 45-Jährige Anfang Oktober für seine Marke Yeezy mit einem Shirt mit der als rassistisch eingestuften Aufschrift "White Lives Matter" (Das Leben von Weißen zählt) bei der Pariser Fashion Week auf. Der Slogan "Black Lives Matter" (Das Leben von Schwarzen zählt) war bei Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA berühmt geworden.