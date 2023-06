Vor allem Energie und Lebensmittel sind deutlich teurer geworden. Die Inflation lag im vergangenen Jahr im Schnitt bei 6,9 Prozent. Bei ntv.de verraten regelmäßig Menschen aus allen Gehaltsklassen, was das für ihren Alltag bedeutet - was sie verdienen, wofür sie wie viel Geld ausgeben und was am Monatsende übrig bleibt. Heute:

Eine Ausbilderin bei einem Bildungsträger

Name: Ich möchte anonym bleiben*

Alter: 39

Wohnort: Berlin-Lichtenberg

Ausbildung: Bachelor Wirtschaftspädagogik

Aktuelle Tätigkeit: Ausbilderin Wirtschaft und Personalplanung bei einem freien Bildungsträger. Wir bereiten Jugendliche, die eine neue Berufsperspektive brauchen, auf eine Ausbildung vor.

Arbeitszeit pro Woche: 37,5 Stunden

Monatliches Bruttogehalt: 3615 Euro

Urlaubs- und/oder Weihnachtsgeld: kein Extrageld

Familienstand: ledig

Haushalts-Nettoeinkommen pro Monat: 2383,43 Euro

Miete pro Monat für eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 54 Quadratmetern: 573,48 Euro warm

Monatliche Kosten fürs Heizen: 135,48 Euro für die Zentralheizung

Wie stark diese im Lauf der Energiekrise gestiegen sind: um 46,48 Euro

Monatliche Stromkosten: 54 Euro

Wie stark diese im Lauf der Energiekrise gestiegen sind: um 9 Euro

Weitere Fixkosten pro Monat:

Internet inkl. Festnetz 25,88 Euro

Handy 34,98 Euro

Spotify 9,90 Euro

Rundfunkbeitrag: anteilig pro Monat 18,36 Euro

Ticket für den öffentlichen Nahverkehr 49 Euro

Private Rentenversicherung 157,06 Euro

Hausrat-/Haftpflichtversicherung: anteilig pro Monat 9,88 Euro

Fitnessstudio 19,90 Euro

Unterm Strich frei verfügbares Haushaltseinkommen für Lebensmittel, Hygiene, Freizeit, Kleidung, Urlaub etc.: 1430,99 Euro

Wie viel mehr ich heute für Lebensmittel ausgebe als vor einem Jahr: etwa 15 Prozent. Ich gehe jeden Tag einkaufen und gebe täglich etwa 10 statt vorher 8,50 Euro aus, pro Woche also etwa 70 Euro - der Supermarkt um die Ecke hat auch sonntags geöffnet.

Wofür ich am meisten Geld ausgebe: Lebensmittel, Freizeitaktivitäten wie Kultur- und Sportveranstaltungen - ich spiele Basketball und gehe gern zu Konzerten oder Comedy-Auftritten -, essen gehen und Essen bestellen

Wie viel ich für Urlaub ausgebe: Etwa 3000 Euro pro Jahr, die Flugpreise sind um rund 20 Prozent gestiegen.

An welchen Stellen ich sparen könnte: Beim Essen außer Haus und Bestellen von Essen sowie bei Lebensmitteleinkäufen. Ich fange gerade damit an, dass ich noch öfter koche, statt ins Restaurant zu gehen oder auf ein Konzert verzichte. Denn ich ziehe bald um und möchte im November Urlaub machen.

Inflation zum Anfassen Die Angaben dieser wichtigsten Einnahmen und Ausgaben beruhen auf Selbstauskünften, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Wie viel am Monatsende übrig bleibt: etwa 500 Euro

Wie viel davon ich zurücklege: 400 Euro spare ich auf einem Flexgeldkonto für Sonderausgaben wie Urlaub, die Kaution, ein neues Handy und solche Dinge. Die übrigen 100 Euro lasse ich als Puffer auf dem Girokonto.

Wünsche an die Politik: Eine stärkere Unterstützung für Alleinstehende, zum Beispiel eine Haushaltspauschale für Ledige, denn allein zu wohnen ist nicht immer eine bewusste Wahl, also keine Luxus-Entscheidung. Zu mehreren kann man sich Wohnkosten teilen. Wohnen ist so teuer geworden, dass sich viele Freunde und Bekannte überlegen, Zimmer unterzuvermieten.

*Der Name ist der Redaktion bekannt