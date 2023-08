Der weltweite Markt für Adipositas-Medikamente ist Analysten zufolge riesig. Der dänische Hersteller des Präparats Wegovy hat seinen Umsatz zuletzt verdoppelt. Dieses Milliardengeschäft wollen sich auch die Chinesen nicht entgehen lassen.

Der Hype um die Abnehmspritze Wegovy hat den dänischen Hersteller Novo Nordisk zum zweitwertvollsten Börsenunternehmen Europas nach dem Luxuskonzern LVMH gemacht. Analysten gehen davon aus, dass der Markt für Diabetes und neue Medikamente zur Gewichtsreduktion weltweit einen Umsatz von 130 bis 140 Milliarden US-Dollar erreichen könnte - und das wollen sich auch die Chinesen nicht entgehen lassen.

Einem Bericht der "Financial Times" zufolge entwickeln chinesische Pharmahersteller eine eigene Version der "Wunderspritze" zur Gewichtsreduzierung. Demnach wird gerade in klinischen Studien getestet, wie das Medikament nachgeahmt werden könnte. "Spätestens im Jahr 2026 wird es eine Angebotsexplosion geben", zitiert das Portal den in Peking ansässige UBS-Pharmaanalyst Chen Chen. Sollten die Chinesen Erfolg mit ihrem Produkt haben, könnten sie möglicherweise auch eine günstigere Alternative im Westen anbieten.

Viele Mediziner glauben, dass Wegovy dazu beitragen könnte, eine Flut gewichtsbedingter Krankheiten einzudämmen. Das Mittel biete eine gute Chance, Gewicht zu reduzieren und damit Diabetes und Gelenkerkrankungen vorzubeugen. Die chinesische Gesundheitsbehörde hat dem Kampf gegen Diabetes und Fettleibigkeit höchste Priorität eingeräumt. In China leiden etwa 89 Millionen Menschen an Diabetes. Prognosen gehen davon aus, dass die Zahl bis Ende des Jahrzehnts auf 108 Millionen ansteigt. Bislang haben die chinesischen Aufsichtsbehörden das Medikament von Novo Nordisk nur zur Behandlung von Diabetes zugelassen.

Im vergangenen Monat erteilte Peking die erste Zulassung für sogenannte GLP-1-Medikamente zur Gewichtsabnahme. Sie werden von den chinesischen Unternehmen Huadong Medicine und Shanghai Benemae Pharmaceutical hergestellt. Analysten zufolge dürfte Novo Nordisk allerdings in China auch schon bald die Zulassung für sein Medikament Wegovy zur Gewichtsreduzierung erhalten. Die Vorteile des Präparats liegen auf der Hand: Im Vergleich zu den chinesischen Anbietern erfordert Wegovy nur eine Injektion pro Woche.

Analysten gehen laut "Financial Times" davon aus, dass der Umsatz von GLP-1-Medikamenten um das Achtfache steigen und im Jahr 2031 einen Wert von 4,2 Milliarden Dollar erreichen wird. Sie prognostizieren auch: Ungeachtet dessen, dass sich die chinesische Konkurrenz einen Anteil an der weltweiten Nachfrage sichern könnte, wird Novo Nordisk Weltmarktführer bleiben.