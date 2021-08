Die hoch ansteckende Delta-Variante fordert Chinas Null-Covid-Strategie heraus. Einerseits soll die Bevölkerung geschützt werden, andererseits darf die Wirtschaft nicht zu sehr leiden. In einigen Regionen schließen Fabriken, weil sich Mitarbeiter in die Schlangen derer einreihen, die sich testen lassen.

Die Ausbreitung der hoch ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus bedroht den Aufschwung von Deutschlands wichtigstem Handelspartner China. In Nanjing, der Hauptstadt der exportstarken Provinz Jiangsu, wurde diese Variante Ende Juli erstmals in der Volksrepublik nachgewiesen. Seither hat sie sich im Land ausgebreitet: Bis Sonntag wurden 353 Fälle offiziell von den Behörden bestätigt. Viele Städte warnen vor nicht unbedingt notwendigen Reisen. Wer es dennoch tut, muss einen negativen Test vorlegen.

Die politischen Entscheidungsträger stehen unter Druck, da sie die Bevölkerung schützen und gleichzeitig die Wirtschaft nicht übermäßig belasten wollen. "Die Delta-Variante ist die größte Bewährungsprobe für Chinas Null-Covid-Strategie seit dem ersten Ausbruch im vergangenen Jahr", sagte Ökonom Julian Evans-Pritchard von Capital Economics. "Aber angesichts der bisherigen Erfolge des Landes im Umgang mit dem Virus gehen wir davon aus, dass es den Ausbruch unter Kontrolle bringen wird, bevor er außer Kontrolle gerät. Natürlich wird dies mit gewissen wirtschaftlichen Kosten verbunden sein."

Die Commerzbank-Analysten erwarten, dass Binnenkonsum und Dienstleister unter den Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Delta-Variante leiden dürften. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat gerade erst seine Wachstumsprognose für Chinas Bruttoinlandsprodukt (BIP) gesenkt, und zwar von 8,4 auf 8,1 Prozent.

Viele Fabriken in Yangzhou geschlossen

Wie schnell Turbulenzen in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt auf den globalen Warenaustausch durchschlagen können, hat die coronabedingte zeitweise Schließung des Handelshafens Yantian gezeigt. Das hatte für die deutsche Wirtschaft gravierendere Folgen für globale Lieferketten und Warenströme als die Schiffshavarie im Suezkanal, wie aus einer Umfrage des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME) unter 166 Unternehmen hervorgeht.

Vor allem für die Technik- und Elektronikbranche stellten die zwischenzeitlich bei der Container-Verladung eingetreten Verzögerungen ein Problem dar. Zwar habe der Hafen - der die Industriemetropole Shenzhen mit dem Ausland verbindet - Anfang Juli seine Verladeaktivitäten komplett aufgenommen. "Die von uns befragten Unternehmen rechnen allerdings damit, dass auch die vollständige Inbetriebnahme des Hafens zu längerfristigen Beeinträchtigungen führen wird", sagte Riccardo Kurto, China-Beauftragter des BME. "Die zu erwartenden mehrwöchigen Beeinträchtigungen dürften so lange anhalten, bis die Logistik wieder weitgehend reibungslos funktioniert." Normalerweise würden rund 90 Prozent aller Elektronikexporte aus der Volksrepublik über den Hafen von Yantian laufen, so der Bundesverband.

Yangzhou, das in der Nähe von Nanjing liegt, kämpft seit Mittwoch mit steigenden Corona-Fällen. Viele Fabriken und Logistikunternehmen in der Fünf-Millionen-Stadt wurden geschlossen, weil sich die Mitarbeiter in die Schlangen der Menschen einreihten, die sich testen lassen wollten - manche bis zu dreimal pro Woche.

"Wir können keine Waren ausliefern, weil die Lieferfirma uns mitgeteilt hat, dass sie ihre Dienste eingestellt hat", sagte der Manager einer Spielzeugfabrik mit dem Nachnamen Wang. "In den vergangenen Tagen wurden viele Orte nach und nach abgesperrt. Wir wurden heute offiziell angewiesen, den Betrieb einzustellen. Kein Mitarbeiter ist in die Fabrik gekommen."

Ausbruch bei Theateraufführung?

Der Tourismus könnte im August, der wegen der Schulferien normalerweise eine Hauptreisezeit ist, einen Rückschlag erleiden. In Zhangjiajie, wo die Hallelujah-Berge als Kulisse für den Kino-Blockbuster "Avatar" dienten, wurde ein Ausbruch der Krankheit mit Nanjing in Verbindung gebracht. Dieser soll auf eine Theateraufführung in einer Touristenattraktion am 22. Juli zurückzuführen sein.

Chinas führender Corona-Experte Zhong Nanshan macht sich zwar keine allzu großen Sorgen über die Fähigkeit von Großstädten wie Nanjing, das Virus mit ihren "hervorragenden" Kontrollsystemen zu bekämpfen. Es gebe jedoch Zweifel an der Fähigkeit kleinerer Orte wie Zhangjiajie, die nur über begrenzte Ressourcen verfügten, wenn sie plötzlich die 2000 Zuschauer der Show sowie deren enge Kontakte testen und aufspüren müssten, sagte der Experte chinesischen Medien zufolge.

Zhangjiajie in der Provinz Hunan hat einen Lockdown light verhängt, Touristenattraktionen und überdachte Vergnügungsstätten geschlossen und die Bevölkerung aufgefordert, unnötige Reisen zu vermeiden. "Alle Mitarbeiter unseres Hotels müssen sich alle zwei Tage einem Nukleinsäuretest unterziehen", sagte ein Rezeptionist mit dem Nachnamen Li im Zhangjiajie Huatian Hotel.

Das Hotel ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, das Online-Reservierungssystem ausgesetzt. Eine Mitarbeiterin der Reiseagentur Zhangjiajie China International Travel Agency mit dem Nachnamen Yin sagte, dass alle Mitarbeiter nach Hause geschickt wurden, um "Urlaub" zu machen. "Wir warten auf die Mitteilung, wann wir wieder anfangen können zu arbeiten", sagte sie.