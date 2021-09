Adilette war gestern, jetzt kommt die "Aldilette" 2.0: Mit Badelatschen und passenden Socken im Aldi Süd-Design können Fans jetzt Farbe bekennen. Ab Donnerstag gibt es die limitierten Merchandise-Artikel in den Läden zu kaufen.

Mit kultigen Plastik-Latschen und Logo-Socken legt Aldi-Süd seinen Kunden die Marke sprichwörtlich zu Füßen. Unter dem Titel "Aldimania – dein neuer Style" bringt der Discounter eine Art Mini-Kollektion für bekennende Fans heraus. Die Sockenpackung gibt es für 99 Cent, die laut Aldi klimafreundlich produzierten Adiletten in verschiedenen Farben und Designs für 2,99 Euro.

Ganz innovativ ist das preisgünstige Markenfeeling nicht: Schon vor einem Jahr hatten Aldi Nord und der Konkurrent Lidl ihr Logo auf einer limitierten Modekollektion verewigt. Ende April dieses Jahres startete dann Aldi UK die Kampagne für seine Aldimania-Kollektion, die von Unterwäsche über Sportswear bis zum Hoodie reichte. In Süddeutschland wird das Angebot nicht so üppig ausfallen.

Trotzdem kann der Discounter auf reißenden Absatz hoffen. Als der Bruder Aldi Nord und Konkurrent Lidl seine "limited editions" im Programm hatten, waren die It-Pieces so schnell ausverkauft, dass sie auf Ebay von Schnäppchenjägern für ein Vielfaches gehandelt wurden. Auch jetzt finden sich noch "Lidlletten" für mehr als 50 Euro und Discount-Sneaker über 500 Euro auf der Plattform. Wohl ein Beweis, dass Billigdiscounter den Aufstieg in den Olymp der Kultmarken geschafft haben – zumindest unter ihren treusten Fans.

Um ihre Marke ins richtige Licht zu rücken, scheint Aldi vor allem auf die Strahlkraft anderer Labels zu setzen. Das Discounter-Rezept lautet: Man nehme die kultige "Adilette" und den bekannten Nike-Slogan "just do it" und mache daraus die "Aldilette" und den UK-Kampagnenspruch "Aldi's just done it". Ein humorvoller Seitenhieb gegen die etablierten Platzhirsche Adidas, Nike und Co.