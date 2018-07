Wirtschaft

Sonne heizt Kühlwasser auf: Erste Kraftwerke fahren Leistung herunter

Die derzeitige Hitzewelle lässt die Temperaturen von Flussgewässern immer weiter steigen. Das wird zu einem Problem für Kraftwerke: Die ersten müssen ihre Leistungen bereits drosseln. Zu Versorgungsengpässen soll es allerdings nicht kommen.

Wegen der anhaltenden Hitze müssen erste Kraftwerke in Deutschland die Leistung drosseln. Darunter seien ein Block des Rheinhafen-Dampfkraftwerks in Karlsruhe in Baden-Württemberg und das Werk Bergkamen in Nordrhein-Westfalen, berichtet die "Welt". Wegen des warmen Flusswassers dürfen die Kraftwerke teils nicht mehr die üblichen Kühlwassermengen einleiten. Daher drosseln sie die Leistung.

Auch das Atomkraftwerk im schleswig-holsteinischen Brokdorf könnte demnach bald von Leistungseinschränkungen betroffen sein. Die Elbe habe momentan eine Temperatur von 23 Grad Celsius. Werde diese Grenze überschritten, müsse der wasserrechtlichen Einleiteerlaubnis zufolge eine schrittweise Lastabsenkung des Reaktors erfolgen.

Versorgungsengpässe seien jedoch nicht zu befürchten, sagte ein Sprecher des Dienstleisters TSCNET Service in München der Zeitung. Das Gemeinschaftsunternehmen großer europäischer Netzbetreiber übernimmt Aufgaben bei der Netz- und Versorgungssteuerung.

Laut "Welt" können Behörden allerdings auch Ausnahmegenehmigungen erteilen, was in einigen Fällen auch passiere. Der Betreiber des Großkraftwerks Mannheim in Baden-Württemberg habe dies bereits vorsorglich getan. Die Einleitung von Kühlwasser wird behördlich geregelt, um die Gewässer vor ökologischen Schäden zu bewahren.

Quelle: n-tv.de