Wirtschaft

Einstellungen und Bezahlung: Eurowings und Piloten bei Tarifvertrag einig

Überraschend kassiert die Gewerkschaft vor wenigen Wochen eine Tarifvereinbarung mit der Billigtochter der Lufthansa. Nach neuen Verhandlungen steht jetzt ein Abschluss. Die Airline will nun durchstarten.

Die Lufthansa-Tochter Eurowings hat sich mit den Gewerkschaften Verdi und Vereinigung Cockpit (VC) auf Bedingungen für das in Deutschland geplante Wachstum geeinigt. Damit könnten nun neue Stellen für Piloten und Flugbegleiter ausgeschrieben und etwa mit Mitarbeitern der insolventen Air Berlin besetzt werden, teilte die Billigfluglinie mit. Die Flugzeugflotte werde bis zum Sommerflugplan 2018 um 30 Airbus-Maschinen aufgestockt.

"Damit sind wir jetzt in allen Flugbetrieben der Eurowings kurzfristig wachstumsfähig", sagte Eurowings-Geschäftsführer Jörg Beißel. Crews könnten sich ab sofort nicht nur bei Eurowings Europe, sondern auch beim Flugbetrieb Eurowings Deutschland bewerben. "Wir werden dort ab sofort Stellen für Kapitäne, Co-Piloten, Purser und Flugbegleiter ausschreiben."

Die Tarifverträge legen fest, dass bei Bewerbern fürs Cockpit die Vorerfahrung bei der tariflichen Eingruppierung berücksichtigt wird. Ähnliche Wachstumstarifverträge hat Eurowings für das Kabinenpersonal der Eurowings Deutschland bereits im September mit der Unabhängigen Flugbegleiterorganisation (Ufo) und Verdi vereinbart.

Die Pilotengewerkschaft VC hatte Anfang November überraschend den ausgehandelten Tarifvertrag zum Wechsel von Air-Berlin-Piloten abgelehnt, weil ihr die Konditionen nicht gut genug waren. Bisher war das Wachstum von Eurowings in Deutschland auf 23 Flugzeuge begrenzt.

Verkürztes Auswahlverfahren

In den vergangenen Wochen habe Eurowings mehr als 500 Mitarbeiter eingestellt, darunter zahlreiche Flugbegleiter und Piloten von Air Berlin, teilte das Unternehmen mit. Aktuell habe Eurowings mehr als 2000 Stellen in Düsseldorf, Köln, Stuttgart, München, Wien, Salzburg und Palma de Mallorca ausgeschrieben. Intern will Eurowings kurzfristig 86 Kapitänsstellen für ihre Co-Piloten ausschreiben. Das Bestandspersonal erhält zudem eine Einmalzahlung für 2017, eine Verbesserung bei der Altersversorgung sowie eine Beschäftigungszusage bezüglich Standort und ausgeübter Funktion bis zum 30. Juni 2021.

Ehemalige Mitarbeiter der Air Berlin können als Bewerber ein verkürztes Auswahlverfahren durchlaufen. Die Lufthansa will Teile des ehemaligen Rivalen Air Berlin übernehmen, hat ein Angebot für deren österreichische Tochter Niki aber zurückgezogen.

Quelle: n-tv.de