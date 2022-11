Nach seiner Übernahme will Elon Musk Twitter finanziell auf Kurs bringen. Denn das Social-Media-Unternehmen hat hohe Schulden und war nie wirklich profitabel. Umfassende Entlassungen sollen laut einem Bericht Abhilfe schaffen. Etwa 3700 Beschäftige müssen demnach um ihren Job bangen.

Elon Musk plant einem Medienbericht zufolge mehr als die Hälfte der 7000 Stellen bei Twitter zu streichen. Etwa 3700 Beschäftigte sollen entlassen werden, berichtet die Agentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Musk werde demnach die betroffenen Mitarbeiter am Freitag informieren. Auch plane der neue Eigentümer des Kurznachrichtendienstes, dass alle Beschäftigten bis auf wenige Ausnahmen wieder an ihre Arbeitsplätze ins Büro zurückkehren sollen.

Musk hatte zuvor einen Bericht der Zeitung "Washington Post" dementiert, wonach er Twitter-Mitarbeiter noch vor dem 1. November entlassen will, um die an diesem Tag fälligen Auszahlung von Aktienoptionen zu umgehen. Twitter wollte sich bislang dazu nicht äußern.

Bereits seit Jahresbeginn sucht Twitter aufgrund des gesamtwirtschaftlichen Umfelds nach Möglichkeiten für Einsparungen. Einstellungen waren im zweiten Quartal deutlich verlangsamt worden, wie es in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht hieß. Social-Media-Unternehmen bekommen steigende Inflation, Rezessionsängste und die Folgen des Kriegs in der Ukraine in diesem Jahr in Form sinkender Werbeeinnahmen zu spüren.

Schulden in Höhe von 13 Milliarden Dollar

Musk hatte schon im Juni geäußert, dass er die Kostensituation bei Twitter nicht für gut halte, wie Personen berichteten, die damals ein virtuelles Treffen des designierten neuen Eigentümers mit Mitarbeitern verfolgten. Er schloss Entlassungen seinerzeit nicht aus und fügte hinzu, dass jeder, der einen wichtigen Beitrag zu dem Unternehmen leiste, sich keine Sorgen machen müsse.

Im Zuge der Übernahme durch Musk hat Twitter Schulden in Höhe von 13 Milliarden Dollar aufgenommen, was nach Ansicht von Analysten den Druck erhöhen wird, die Kosten zu senken und die Einnahmen zu steigern. Analysten schätzen auf der Grundlage von Bedingungen, die zuvor in Dokumenten im Zusammenhang mit der Transaktion dargelegt wurden, dass Twitter jährliche Zinszahlungen in Höhe von mehr als eine Milliarde Dollar zu leisten hat, verglichen mit etwa 51 Millionen Dollar im vergangenen Jahr. Twitter hat in den vergangenen fünf Jahren einen durchschnittlichen Jahresgewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von etwa 700 Millionen Dollar erzielt.