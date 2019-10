Zollstreit und Brexit - an den wichtigsten Börsen dominieren die roten Vorzeichen. Die Folgen der Handelskonflikte schlagen immer stärker auf die Konjunktur durch. Die Anzeichen für ein mindestens deutlich schwächeres Wachstum mehren sich.

Die Angst vor einem weltweiten Konjunktureinbruch in Folge von Handelskonflikten schickt die Börsen weiter auf Talfahrt. Für zusätzliche Nervosität sorgte der nahende Brexit-Showdown. In der Folge fiel der Dax wieder unter die 12.000er Marke. Am Ende stoppte die Talfahrt bei 11.925 Punkten - ein Minus von 2,8 Prozent. Besonders konjunkturabhängige Werte mussten in Europa Federn lassen. Der MDax sackte um 2,1 Prozent ab. Der TecDax fiel um 2,5 Prozent. Für den EuroStoxx50 ging es um 2,6 Prozent auf 3124 Punkte zurück. Der britische Aktienmarkt geriet unter die Räder und verlor 3,2 Prozent.

An den US-Börsen ging es ebenfalls abwärts - der Dow-Jones-Index lag zur Handelsmitte knapp zwei Prozent im Minus. Mit den Ölpreisen ging es ebenfalls bergab. Die US-Lagerbestände sind stärker gestiegen als erwartet, weil die US-Raffinerien ihre Produktion gekürzt haben.

Zu den Sorgen über den Handelsstreit zwischen den USA und China, bei dem sich keine Lösung abzeichnet, gesellten sich am Nachmittag Befürchtungen, dass der Konflikt zwischen den USA und Europa in eine neue Runde gehen könnte. Denn im Streit über Subventionen für den europäischen Flugzeugbauer Airbus entschied die Welthandelsorganisation WTO, dass die USA EU-Waren im Wert von 7,5 Milliarden Euro mit Strafzöllen belegen darf. Während die EU zur Besonnenheit mahnte, kündigte Frankreich an, auf etwaige US-Zölle entschieden zu reagieren.

Schon jetzt sind die negativen Effekte der globalen Handelskonflikte für die Weltkonjunktur immer deutlicher spürbar. Börsianern zufolge wirkten am Markt noch die schwachen US-Industriedaten vom Vortag nach. Auch für die deutsche Wirtschaft sind die führenden Forschungsinstitute skeptischer und sagen ein geringeres Wachstum voraus.

Im Handelsstreit zwischen den USA und China sei eine Lösung des Konflikts nicht wirklich greifbar, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Handelshaus AxiTrader. "Denn selbst wenn die Handelsgespräche zwischen den USA und China im Oktober erfolgreich verlaufen, dürfte es noch eine Weile dauern, bis ein unterschriftsreifes Abkommen auf dem Tisch liegt." Und so flohen Anleger vor der feiertagsbedingten Handelspause vermehrt in als sicher geltende Anlagen wie Gold. Das Edelmetall verteuerte sich auf 1500 Dollar je Feinunze.

Einen negativen Vorgeschmack auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag lieferten die Daten der privaten US-Arbeitsagentur ADP: Mit 135.000 wurden etwas weniger neue Stellen im September geschaffen als erwartet.