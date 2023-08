Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine treten schwere Sanktionen der westlichen Luftfahrt in Kraft. Dennoch setzten Airlines wie Red Wings ihre Boeing-Maschinen weiter ein, um russische Passagiere in den Urlaub zu fliegen. Doch nun versagt in gleich mehreren Fliegern die Technik.

Mehr als 400 russische Urlauber sitzen seit mindestens 48 Stunden in der Türkei fest, weil ihre Flugzeuge streiken. "Zwei von drei verfügbaren Boeing 777 in unserer Flotte sind aus technischen Gründen außer Betrieb und müssen am Boden bleiben", heißt es in einer Stellungnahme der zuständigen russischen Airline Red Wings. Mehrere Video-Aufnahmen aus Antalya zeigen ein überfülltes Terminal, in dem Dutzende Menschen auf ihren Abflug warten und offenbar gereizt mit dem Flughafenpersonal diskutieren.

Laut der "Moscow Times" sollten die russischen Urlauber am Samstag von Antalya zurück nach Jekaterinburg am Uralgebirge zurückfliegen. Seitdem seien ihre Flüge allerdings mehrfach und ohne Angaben von Gründen verschoben worden. Wie Red Wings mitteilt, wurde inzwischen eine zusätzliche Maschine gechartert, um weitere Passagiere von Jekaterinburg nach Antalya zu bringen. Auf dem Rückflug soll ein Teil der gestrandeten Urlauber zurück nach Russland geflogen werden.

Wie die "Moscow Times" weiter berichtet, wird eine der beiden defekten Boeing 777 derzeit in Moskau repariert. Die andere Maschine befindet sich demzufolge bereits vor Ort in Antalya, kann aber aufgrund eines defekten Triebwerks nicht starten. Das lokale Webportal E1.ru aus Jekaterinburg meldet, dass drei Passagiere beim stundenlangen Warten im Flughafen der türkischen Urlaubsmetropole zusammengebrochen seien. Andere russische Urlauber berichten demnach, dass ihnen ein Transfer zur Übernachtung in einem Hotel zugesagt worden sei, jedoch keine Busse zum Abholen gekommen seien.

Sanktionen legen Flieger lahm

Der "Moscow Times" zufolge werden Sanktionen für die Ausfälle der beiden Boeing 777 von Red Wings verantwortlich gemacht. Der russische Luftfahrtsektor zählt seit dem Angriff auf die Ukraine zu den Wirtschaftsbereichen, die am schwersten sanktioniert wurden: Zwei von drei zivilen Maschinen stammen aus westlicher Produktion. Westlichen Flugzeugbauern wie Airbus und Boeing ist es aber nicht mehr erlaubt, Ersatzteile zu liefern oder russische Flugzeuge zu reparieren. Russische Airlines dürfen in vielen westlichen Staaten nicht mehr starten oder landen.

Bereits im Februar hatte die russische Tageszeitung "Iswestija" berichtet, dass russische Fluggesellschaften speziell ihre Airbus- und Boeing-Maschinen aufgrund der Einschränkungen seltener warten wollen. Im Mai wurde gemeldet, unter anderem die staatliche russische Airline Aeroflot habe ihr Kabinenpersonal angewiesen, Mängel und Fehlfunktionen der Flugzeuge in gewissen Fällen zu ignorieren.