Dramatische Szenen in Shanghai Ikea-Kunden fliehen in Panik vor Lockdown

Die Gesundheitsbehörde in Shanghai riegelt eine Ikea-Filiale ab und versucht gewaltsam, die Kunden daran zu hindern, nach draußen zu gelangen. Denn eine Kontaktperson eines mit Corona infizierten Kindes soll sich in dem Laden aufgehalten haben. Einigen gelingt jedoch die Flucht.

In einer Ikea-Filiale in Shanghai ist es zu chaotischen Szenen gekommen. Zahlreiche Kunden flohen aus dem Geschäft, nachdem die chinesischen Behörden versuchten, den gesamten Markt unter Quarantäne zu stellen, wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Videos in sozialen Netzwerken zeigen, wie Menschen schreiend versuchen, die Filiale noch zu verlassen, bevor diese von den Behörden abgeriegelt wird.

Auslöser für den "Schnell-Lockdown" soll laut Twitter-Nutzern eine enge Kontaktperson eines sechsjährigen infizierten Jungen gewesen sein, die den Ikea-Markt besucht hatte. In manchen Videos ist zu sehen, wie Menschen sich gegen die Türen werfen, die die Sicherheitsbehörden von außen zuhalten. Einer Quarantäne zu entkommen ist in China allerdings schwer, da die Behörden durch die chinesische Corona-Warn-App jede Bewegung ihrer Bürger digital überwachen. So benötigt man allein, um in die eigene Wohnung oder den Supermarkt zu gelangen, einen grünen QR-Code. Laut Twitter-Nutzern sollen sich über 300 Menschen in der Ikea-Filiale aufgehalten haben.

Die Gesundheitsbehörden in der Finanzmetropole erklärten dem Bericht zufolge, sie hätten "vorübergehende Kontrollmaßnahmen" in dem Geschäft verhängt. Alle Personen bei Ikea müssten zwei Tage lang in Quarantäne bleiben und dann fünf Tage lang ihre Gesundheit auf Symptome hin überwachen lassen, sagte demnach Zhao Dandan, stellvertretender Direktor der Shanghaier Gesundheitskommission. Die Kunden, die es nicht mehr rechtzeitig aus dem Laden schafften, sollten in Quarantäne-Hotels untergebracht werden, berichteten Twitter-Nutzer.

Ein Ikea-Vertreter sagte Bloomberg, das Geschäft im beliebten Xuhui-Viertel sei auf Wunsch der Gesundheitsbehörden wegen Covid geschlossen. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt. China meldet derzeit mehr als 2000 Neuinfektionen täglich - das ist die höchste Infektionszahl seit über drei Monaten.