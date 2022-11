Nein an Investoren aus China

Chipproduzent Elmos und Waferhersteller ERS Electronic bleiben in deutschem Besitz. Die Bundesregierung erteilt Investoren aus China eine Kauf-Absage. Die Unternehmen werden zur kritischen Infrastruktur gezählt. Ein Verkauf wird als Bedrohung der öffentlichen Ordnung eingestuft.

Die Bundesregierung untersagt den Verkauf der Waferproduktion des Dortmunder Chiphersteller Elmos und der bayerischen Firma ERS Electronic an chinesische Investoren. Diese Entscheidung hat das Bundeskabinett nach Informationen aus Regierungskreisen getroffen. Elmos selbst hatte am Montagabend mitgeteilt, dass "der Verkauf der Elmos Waferfertigung an Silex Microsystems AB voraussichtlich untersagt werden wird".

ERS Electronic produziert nach eigener Darstellung "hochpräzise" Temperaturlösungen für Halbleiterkunden. Das Unternehmen sitzt in der Nähe von München und hat Niederlassungen in China und den USA.

Laut "Handelsblatt" fiel die Entscheidung zu ERS Electronic bereits am vergangenen Donnerstag in einer Staatssekretärsrunde. Dabei sei der mögliche Verkauf als eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit in Deutschland eingestuft worden. Bei dem Treffen wurde dem Bericht zufolge auch der Fall des Dortmunder Unternehmens Elmos besprochen.

Die Debatte um Chinas Einfluss in Deutschland hatte im Zuge des Einstiegs der chinesischen Staatsreederei Cosco beim Hamburger Hafen an Fahrt aufgenommen. Das Bundeskabinett gab im Oktober trotz breiter politischer Bedenken grünes Licht. Auf Druck mehrerer Ministerien, allen voran des Bundeswirtschaftsministeriums, wurde dem Staatskonzern aber nur eine Beteiligung von weniger als 25 Prozent erlaubt.