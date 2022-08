Derzeit kommen über Nord Stream nur 20 Prozent der möglichen Gasmenge in Deutschland an.

Seit einiger Zeit liefert Russland weniger Gas durch die Ostsee-Pipeline als technisch möglich. Zur Begründung verweist Moskau auf eine im Ausland reparierte Turbine. Nun wird bekannt, dass Aggregat ist noch in Deutschland.

Die Turbine für die Gaspipeline Nord Stream 1 befindet sich nach wie vor in Deutschland. Bundeskanzler Olaf Scholz werde sie am morgigen Vormittag bei Siemens Energy in Mülheim an der Ruhr besichtigen, teilte der Energietechnikkonzern mit. Dort stehe die in Kanada gewartete Turbine für den Weitertransport nach Russland bereit. Scholz werde gemeinsam mit Siemens-Energy-Chef Christian Bruch ein kurzes Pressestatement abgeben.

Russland liefert seit längerer Zeit deutlich weniger Gas durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 als technisch möglich wäre. Zur Begründung wird auf Probleme mit der Turbine verwiesen, deren Rückgabe sich nach der Wartung in Kanada seit Wochen verzögert.