Der Norden produziert viel billige Windkraft, Einwohner zahlen dort aber mehr für Strom als im Süden, wo der Ausbau hinterherhinkt. Eine Neuregelung der Netzentgelte soll das ändern - das stößt bei Bayerns Landeschef Söder auf Kritik. Sein Wirtschaftsminister Aiwanger hat dafür kein Verständnis.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern hat sich hinter Pläne der Ampel-Bundesregierung gestellt, Regionen mit viel Windenergie bei den Netzentgelten zu entlasten. Das Problem, dass Regionen, die viele Windräder bauen, mehr bezahlen müssten, komme mit dem Windkraftausbau "in den nächsten Monaten und Jahren" auch auf Bayern zu, sagte Aiwanger im Deutschlandfunk. Man müsse also eine vernünftige Lösung finden, die die Nachteile für Windkraftregionen abbaue und verhindere, dass bayerische Kommunen "in dieselbe Falle laufen, in der die Norddeutschen sitzen".

Bayern hinkt beim Ausbau der Windkraft derzeit noch massiv hinterher. Vor allem im Norden - und auch im Osten - wird hingegen in großem Maßstab billiger Windstrom produziert, die Menschen dort zahlen aber dennoch höhere Strompreise. Das liegt unter anderem daran, dass die Kosten für den Anschluss von Windrädern ans Stromnetz vergleichsweise hoch sind und nur regional umgelegt werden. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte angekündigt, dass es noch in diesem Jahr eine Neuregelung der Netzentgelte in Abstimmung mit den 16 Bundesländern geben solle. Sie könnte für mehr Fairness sorgen.

Markus Söder warnte jedoch in diesem Zusammenhang vor "unterschiedlichen Strompreiszonen" im Norden und Süden. Aiwanger stellte sich nun ausdrücklich gegen den bayerischen Ministerpräsidenten. "Soweit ich das aus Gesprächen mit Müller und Habeck weiß, wollen die gar keine Strompreiszonen", sagte er mit Blick auf den Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Er wisse nicht, was den CSU-Chef zu seinen Äußerungen gebracht habe. In Bayern finden im Oktober Landtagswahlen statt.

Strompreiszonen gibt es faktisch schon

Faktisch gibt es schon jetzt die unterschiedlichen Strompreiszonen, vor denen Markus Söder warnt - weil eben unter anderem der Norden mehr zahlt. Das kommt auch dadurch zustande, dass derzeit durch die geringere Bevölkerungsdichte in den Küstenregionen die Kosten auf weniger Menschen umgelegt werden als etwa in städtischen Regionen. Aiwanger kritisierte, dass Landbewohner deshalb oft höhere Preise zahlen müssten als Stadtbewohner. Dies sei ungerecht und gefährde den Ausbau erneuerbarer Energien.

Wenn das von CSU und Freien Wählern regierte Bayern doch noch ein Einlenken bei den Netzentgelten signalisiert, steigen die Chancen auf eine einvernehmliche Lösung der Bundesländer zu einer Neuregelung.