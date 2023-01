Tesla ist noch immer mit Abstand der wertvollste Autobauer der Welt. Doch das Unternehmen von Milliardär Elon Musk erlebt an den Börsen seit einigen Wochen einen spektakulären Absturz. Auch im neuen Jahr schmeißen Anleger die Papiere des E-Auto-Pioniers aus den Depots.

Für Tesla geht die Talfahrt nach dem schwärzesten Börsenjahr seit der Erstnotiz 2010 weiter. Wegen schlechter Lieferzahlen steht die Aktie an der Wall Street erneut zweistellig im Minus. Zwischenzeitlich gaben die Papiere um fast 15 Prozent auf gut 105 US-Dollar nach. Das ist der tiefste Stand in den vergangenen 52 Wochen.

Allein im vergangenen Monate haben die Papiere somit 43 Prozent an Wert verloren. Anfang Dezember betrug der Kurs der Tesla-Aktie noch 185 US-Dollar. Das Unternehmen wird allerdings nach wie vor auf 388 Milliarden Dollar geschätzt - fünfmal mehr als Volkswagen.

"Teslas frühere Kursgewinne basierten auf überdurchschnittlichem Wachstum", erklärte Analyst Russ Mould vom Brokerhaus AJ Bell den Absturz. Inzwischen sehe die Sache etwas anders aus.

Tesla hatte im vierten Quartal trotz eines Auslieferungsrekords die Erwartungen der Analysten verfehlt. Das Unternehmen von Milliardär Elon Musk übergab nach eigenen Angaben vom Montag im Berichtszeitraum 405.278 Autos an seine Kunden. Experten hatten im Durchschnitt allerdings mit 431.117 Fahrzeugen gerechnet. Im vierten Quartal 2021 hatte Tesla 308.600 Autos ausgeliefert.

Kein Vertrauen in Elon Musk

Ausgebremst wurde Tesla durch anhaltende Logistikprobleme sowie eine sinkende Nachfrage im Zuge von steigenden Leitzinsen und Rezessionsängsten. Im wichtigen Werk in Shanghai will Autobauer daher nur vom 3. bis 19. Januar produzieren, ansonsten sollen die Bänder still stehen. In den USA hatte das Unternehmen mit kräftigten Rabatten gelockt, wenn Kunden ihre Bestellungen noch vor Jahresfrist in Empfang nehmen.

Viele Anleger verunsichert zudem, dass Tesla-Chef Musk nach seinem Erwerb von Twitter kaum noch beim Elektroautobauer präsent ist. Musk habe "das Vertrauen der Investoren verloren", schreibt die Investmentfirma Wedbush in einer Analyse.