In den vergangenen Jahren stürmt Tesla an den Börsen von einem Allzeithoch zum nächsten. Doch in diesem Jahr fliegen die Papiere des E-Autobauers reihenweise aus den Depots. Jüngste Hiobsbotschaft sind stillstehende Bänder im wichtigsten Werk Shanghai. Die Rivalen leiden mit.

Tesla droht an den US-Börsen ein weiterer großer Tagesverlust. Nach der Ankündigung, dass die Bänder im Werk in Shanghai im Dezember und Januar weitgehend stillstehen werden, warfen Anleger die Papiere des E-Auto-Pioniers in hohem Bogen aus ihren Depots. Zwischenzeitlich stürzte die Aktie um mehr als 10 Prozent auf nur noch etwas mehr als 105 Euro ab. Am 1. Dezember war ein Anteilsschein noch mehr als 186 Euro wert.

Dem "Wall Street Journal" zufolge steuert der einstige Börsenliebling damit auf seinen zehnten Verlust in den vergangenen elf Handelstagen zu. Auf das gesamte Jahr gesehen gehört Tesla mit einem Absturz von 69 Prozent zu den schlechtesten Werten an der Wall Street.

Wie aus internen Schichtplänen hervorgeht, will Tesla in seinem wichtigsten Werk zu Jahresbeginn 2023 nur vom 3. bis 19. Januar produzieren. Einen Grund dafür gab das Unternehmen nicht an, doch hatte die Nachfrage nach den E-Autos des umstrittenen Milliardärs Elon Musk im größten Automobilmarkt der Welt zuletzt merklich nachgelassen. Ende 2021 und 2022 hatte der Elektroautobauer keine längeren Produktionspausen in Shanghai eingelegt.

Rivalen leiden mit

Problematisch ist die Entwicklung für Tesla vor allem deswegen, weil sie nicht nur den chinesischen Markt zu betreffen scheint: Kurz vor Weihnachten hatte der Autobauer die Preise für seine beliebtesten Modelle in den Vereinigten Staaten um mehrere Tausend US-Dollar gesenkt.

Im Sog von Tesla büßten auch die Aktien der chinesischen E-Auto Rivalen Rivin und Lucid zwischen fünf und sechs Prozent ein. Das nachlassende Interesse trübte auch die Stimmung an der Wall Street insgesamt ein: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 eröffneten kaum verändert bei 33.224 beziehungsweise 3843 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,3 Prozent auf 10.462 Stellen. Der Enthusiasmus nach den jüngsten Quarantäne-Lockerungen in China scheint damit verfolgen.