Condor gehört zu Thomas Cook, will aber weiter fliegen.

Thomas Cook versucht bis Sonntagabend noch, eine Pleite abzuwenden und verhandelt mit Investoren. Doch jetzt ist der Touristikkonzern am Ende. Alle Flüge des Reiseveranstalters sind gestrichen. Großbritannien startet eine beispiellose Rückholaktion für Urlauber.

Der Touristikkonzern Thomas Cook hat das Geschäft einstellt. Die Bemühungen, den in finanzielle Schieflage geratenen Konzern zu retten, sind gescheitert. Alle Flüge seien gestrichen worden, teilte die britische Flugbehörde in der Nacht mit. Man starte eine Rückholaktion für Urlauber. Zum Unternehmen gehören Marken wie Neckermann-Reisen und der Ferienflieger Condor, der ebenfalls Probleme hat und nun staatliche Hilfen beantragt hat.

Damit steht Thomas Cook vor der Zwangsliquiditation. Ein entsprechender Insolvenzantrag vor Gericht sei bereits gestellt worden, teilte der Konzern am Montagmorgen auf seiner Website mit. Noch bis Sonntagabend hatte der Konzern mit Investoren über zusätzliche 200 Millionen Pfund verhandelt. Konzernchef Peter Frankenhauser bedauerte das Scheitern der Gespräche und sprach in der Erklärung von einem "tief traurigen Tag" für den Konzern. Das Traditionsunternehmen benötigte das Geld, um in die Zukunft seines Geschäfts zu investieren.

Der Ferienflieger Condor versicherte, weiterhin zu fliegen. "Condor Flüge werden weiterhin durchgeführt, obwohl die Muttergesellschaft Thomas Cook Group plc Insolvenz eingereicht hat", heißt es in einer Mitteilung vom frühen Montagmorgen. "Um Liquiditätsengpässe bei Condor zu verhindern, wurde ein staatlich verbürgter Überbrückungskredit beantragt. Dieser wird derzeit von der Bundesregierung geprüft", heißt es.

Rückholaktion für Urlauber läuft bereits

Insgesamt sind derzeit rund 600.000 Touristen über den Touristikkonzern im Urlaub - neben etwa 150.000 Briten auch Zehntausende Urlauber aus Deutschland und Skandinavien. Noch bevor die Nachricht kam, dass Thomas Cook den Betrieb einstellt, sagte der britische Außenminister Dominic Raab besorgten Urlaubern die Unterstützung der Regierung in London zu. Nach Angaben des Senders BBC stellte die zivile Luftfahrtbehörde CAA für den Notfall bereits zahlreiche Flugzeuge bereit. Damit laufe die "größte zivile Rückholaktion überhaupt" an, um rund 150.000 Urlauber aus verschiedenen Ländern nach Hause zu holen. Die Rückholaktion trägt nach BBC-Angaben den Codenamen "Matterhorn". In der Nacht seien bereits die ersten Flugzeuge zu verschiedenen Zielen gestartet, um britische Urlauber nach Hause zu holen.

Von der Bundesregierung war keine Stellungnahme zu erhalten, ob es ebenfalls Vorbereitungen gebe, Zehntausende Menschen nach Deutschland zurückzuholen. In der Bundesrepublik sind Versicherer dafür zuständig, wegen sogenannter Reisesicherungsscheine Pauschalurlauber im Notfall zurückzubringen. In der Praxis helfen dann andere Fluggesellschaften, Touristen nach Deutschland zu holen, wenn deren Reiseanbieter oder die gebuchte Airline Pleite ist. So war es jüngst auch im Fall der insolventen Germania, die Anfang Februar Insolvenz angemeldet hatte und sofort den Flugbetrieb einstellte.

Thomas-Cook-Reisende in Hotel festgehalten

Besonders dramatisch erscheint die Situation von Dutzenden britischen Touristen in Tunesien, die über Thomas Cook gebucht hatten. Britische Medien berichten, dass sie in einem Hotel festgehalten würden, weil der britische Reiseveranstalter seinen Zahlungspflichten nicht nachgekommen sei. Das Hotel würde die ausstehenden Beträge nun von den Touristen verlangen, heißt es. Mehrere Touristen seien zudem dazu genötigt worden, die ausstehende Rechnung per Kreditkarte zu begleichen, sagte eine Touristin der Zeitung "The Sun".

Am Freitag hatte Thomas Cook angekündigt, dass das Unternehmen zusätzlich zu einem von privaten Investoren zugesagten Rettungspaket in Höhe von 900 Millionen Pfund (1,018 Milliarden Euro) weitere 200 Millionen Pfund benötige, um eine Pleite abzuwenden. Am Samstag verlautete aus Verhandlungskreisen, dass die Beschaffung des dringend benötigten Geldes gescheitert sei. Wenn die Regierung nicht interveniere, werde das Unternehmen Pleite gehen, hieß es.

Thomas Cook soll London um Hilfe gebeten haben

Das Unternehmen habe auch die Regierung in London um Finanzhilfe gebeten, berichten mehrere britische Medien übereinstimmend. Ein Sprecher des britischen Transportministeriums sagte zu den Berichten: "Wir spekulieren nicht über die finanzielle Situation einzelner Unternehmen." In der Regel greife man nicht ein, "es sei denn, es gibt eine gute strategische Begründung dafür", sagte Außenminister Raab am Sonntag der BBC zu den Berichten über das Staatshilfe-Ersuchen.

Thomas Cook war in den vergangenen Jahren immer wieder in Schieflage geraten. Bereits 2012 retteten mehrere Banken den Konzern nach immensen Abschreibungen auf das britische Geschäft und IT-Systeme mit frischem Geld vor dem Untergang. Auch dadurch sitzt Thomas Cook auf einem Schuldenberg in Milliardenhöhe und ächzt unter der hohen Zinslast. Der jüngste Preiskampf im Reise- und Fluggeschäft droht ihm nun den Garaus zu machen. Hinzu kommt die anhaltende Unsicherheit um den Brexit, die die Urlaubsfreude der britischen Kundschaft dämpft. Weltweit hat Thomas Cook 22.000 Angestellte, 9000 von ihnen sind in Großbritannien tätig.