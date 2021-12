Mit Leitzinssenkungen will der türkische Präsident Erdogan Preissteigerungen bekämpfen. Ökonomen halten das für eine ganz schlechte Idee. Derweil knackt die Inflationsrate die Marke von 20 Prozent.

Die Inflationsrate in der Türkei ist im November angesichts der drastischen Abwertung der Landeswährung Lira den sechsten Monat in Folge gestiegen und überschreitet offiziell die Marke von 20 Prozent. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich um 21,3 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt mitteilte. Das ist der höchste Wert seit drei Jahren.

Die hohe Inflation schmälert die Einkünfte und Ersparnisse der Türken, was viele Haushalte in Bedrängnis bringt. Cafés und Restaurants verzeichneten den größten Anstieg im Jahresvergleich, gefolgt von der Kategorie Lebensmittel und alkoholfreie Getränke. Auf Monatsbasis stiegen die Verbraucherpreise im November um 3,51 Prozent.

Ökonomen erwarten, dass das Ende der Fahnenstange damit noch längst nicht erreicht ist. Im kommenden Jahr könnten demnach Inflationsraten von etwa 30 Prozent erreicht werden. Das wird zum großen Teil auf die starke Währungsabwertung zurückgeführt, da dadurch Importe wie Medikamente, Öl und andere Rohstoffe teurer im Ausland eingekauft werden müssen. In diesem Jahr hat die türkische Lira rund 47 Prozent an Wert verloren.

Erdogan beharrt auf seinen Kurs

Das liegt Experten zufolge auch daran, dass die Zentralbank trotz hoher Inflation ihren Leitzins in den letzten Monaten deutlich gesenkt hat - auf aktuell 15 Prozent. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte sich in den vergangenen Monaten immer wieder in die Geldpolitik der Notenbank eingemischt und Zinssenkungen gefordert. Der Präsident ist nach wie vor auf die unkonventionelle Auffassung fixiert, dass höhere Zinssätze den Preisanstieg verursachten, anstatt ihn zu bremsen.

Die Aussicht auf weitere Zinssenkungen hat einen heftigen Ausverkauf der Lira ausgelöst, die in diesem Jahr kräftig an Wert verloren hat, was die Kosten für wichtige Importe erhöht und die Inflation angeheizt hat. "Zinsen sind ein Übel, das die Reichen reicher und die Armen ärmer macht", hatte Erdogan in dieser Woche den umstrittenen Kurs verteidigt.

Auf Druck von Erdogan hatte die türkische Zentralbank im November zum dritten Mal innerhalb von drei Monaten ihren Leitzins gesenkt, obwohl die Inflation im zweistelligen Bereich liegt und weit über dem mittelfristigen Ziel von 5 Prozent liegt.

Erdogan hat drei Notenbankchefs binnen zweieinhalb Jahren verschlissen, was die Glaubwürdigkeit der Währungshüter erschüttert hat. In dieser Woche hat er zudem Finanzminister Lütfi Elvan nach nur rund einem Jahr Amtszeit gegen dessen bisherigen Stellvertreter Nureddin Nebati ausgetauscht. Dieser verteidigte den umstrittenen Zinskurs. Es sei "kein Problem", die Zinssätze unter den derzeitigen Marktbedingungen niedrig zu halten, twitterte der neue Finanzminister.

Der türkische Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu zog vor das Gebäude der Statistikbehörde und warf der Einrichtung vor, die Zahlen zu manipulieren: "Ihr macht die Zahlen kleiner!", sagte er. Die Zahlen seien nicht vertrauenswürdig und die Behörde zu einer "Palast-Einrichtung" geworden. Unabhängige Beobachter wie die Enagrup etwa schätzen die Inflation deutlich höher, im November etwa auf über 58 Prozent.