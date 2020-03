Schon seit Wochen setzt die Furcht vor dem Coronavirus die Märkte bröckeln, in der vergangenen Woche folgt der Absturz. Nun reagiert die US-Notenbank mit einer ebenso überraschenden wie kräftigen Senkung des Leitzinses.

Die US-Notenbank hat wegen des Coronavirus überraschend den Leitzins gesenkt. Er liege nun in der Spanne von 1,0 bis 1,25 Prozent, wie die Fed mitteilte. Das ist ein halber Prozentpunkt weniger als zuletzt. Angesichts der weltweit um sich greifenden Coronavirus-Krise bereiten Währungshüter und Regierungen laut dem britischen Zentralbankchef Mark Carney eine starke Reaktion vor. Die Notenbanker seien dazu in engem Kontakt, sagte er vor einem Parlamentsausschuss in London.

Die Europäische Zentralbank (EZB) arbeitet konkret an gezielten Geldspritzen für Firmen, die von den Folgen der Epidemie betroffen sind, wie drei mit den Überlegungen vertraute Personen Reuters mitteilten. Die Virus-Epidemie ist der Industriestaaten-Organisation OECD zufolge die größte Gefahr für die Weltwirtschaft seit der Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren und hat Furcht vor einer globalen Rezession ausgelöst. Angesichts dieses Horrorszenarios bereiten die sieben führenden Industriestaaten (G7) eine gemeinsame Erklärung vor, die an diesem Dienstag oder am Mittwoch veröffentlicht werden soll.

Wie aus G7-Kreisen weiter verlautete, sagen die Länder darin eine Zusammenarbeit zu, um den Schaden der Epidemie für die Volkswirtschaften einzudämmen. Die G7-Länder, zu denen auch Deutschland zählt, würden aber lediglich ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit unterstreichen, um die Konjunkturfolgen abzumildern. Ein Insider verwies allerdings darauf, dass sich der Text der Erklärung noch ändern könne.

EZB-Entscheidung käme wenn, dann Mittwoch

Die Finanzminister der Europäischen Union werden am Mittwoch Insidern zufolge wahrscheinlich keine konkreten Reaktionen auf die Coronavirus-Epidemie beschließen. Bei einer Telefonkonferenz der 27 Finanzminister mit der Europäischen Zentralbank werde es vor allem darum gehen, Informationen untereinander zu teilen und die besten Notfallmaßnahmen zu beraten, erfuhr Reuters von mit der Situation vertraute Personen: "Ich erwarte keine Entscheidungen", so einer der Insider.

Im Kampf gegen die Coronavirus-Krise wird bei der EZB Insidern zufolge geprüft, ob langfristige gezielte Kreditspritzen (TLTRO) besonders kleinen und mittleren Unternehmen zugutekommen sollten. Die Arbeiten seien aber noch nicht abgeschlossen. Der Grund sei, dass kleine und mittlere Unternehmen generell nicht so leicht an Kredite gelangten im Vergleich zu großen Konzernen. Daher bekämen diese auch die Folgen der Viruskrise deutlicher zu spüren. Die EZB lehnte eine Stellungnahme ab.

Anders als die US-Notenbank Fed hat die EZB bei den Zinsen allerdings nicht mehr viel Spielraum. Ihr Leitzins liegt bereits auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Eine Senkung auf unter null wird von den meisten Experten ausgeschlossen. Darüber hinaus müssen Banken bereits seit 2014 Strafzinsen zahlen, wenn sie bei der EZB über Nacht Gelder parken. Damit soll der Druck auf die Geldhäuser steigen, dass Geld in Form von Krediten auszugeben und damit die Wirtschaft zu unterstützen.