In Braunschweig wartet eine Batterie darauf, in einem VW verbaut zu werden.

Rund um den Globus steigen die Autohersteller auf Elektroantriebe um. Dadurch wächst der Bedarf an Batterien massiv. Europas Branchenprimus Volkswagen will nun ein halbes Dutzend Werke bauen - und das Ladenetz ausweiten.

Um den steigenden Bedarf an Batteriezellen für seine E-Autos zu decken, treibt Volkswagen den Aufbau von Produktionskapazitäten voran. "Bis 2030 wollen wir gemeinsam mit Partnern insgesamt sechs Zellfabriken in Europa in Betrieb nehmen und so Versorgungssicherheit garantieren", sagte Technikvorstand Thomas Schmall beim virtuellen "Power Day" des Konzerns.

Zusammen sollen die Gigafabriken eine Kapazität von 240 Gigawattstunden haben. Im niedersächsischen Salzgitter unweit des VW-Sitzes in Wolfsburg, wo zusammen mit dem schwedischen Partner Northvolt bereits eine Batteriezellfabrik geplant ist, soll eine zweite, größere Fabrik entstehen.

Außerdem will Volkswagen die Zahl der Schnellladestationen für Elektroautos in Europa zusammen mit Partnern auf 18.000 verfünffachen. Für das Gesamtprogramm will Volkswagen in Europa bis 2025 rund 400 Millionen Euro in die Hand nehmen.

Mit den neuen Plänen legt Volkswagen die Grundlage, um die Elektromobilität schneller auszubauen. Alleine die Hauptmarke VW will den Anteil reiner Elektroautos am Absatz bis 2030 in Europa auf 70 Prozent gegenüber den bisherigen Plänen verdoppeln.