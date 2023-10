In Europa Marktanteile gewonnen

VW bekommt in China vor allem Druck von heimischen Produzenten.

In China tobt ein Preiskampf auf dem Automarkt. Dem Volkswagenkonzern macht das schwer zu schaffen, er muss in den vergangenen Quartalen deutliche Absatzrückgänge verzeichnen. Dieser Trend scheint gebrochen, die großen Erfolge fährt das Unternehmen aber anderswo ein.

Der Absatzrückgang von Volkswagen in China verlangsamt sich. Im September verkaufte das Unternehmen nach eigener Angabe 0,9 Prozent weniger Fahrzeuge in der Volksrepublik. Der Rückgang fiel damit deutlich geringer aus als in den Vormonaten. Für das dritte Quartal bleibt dennoch ein Minus von 5,8 Prozent auf 837.200 Fahrzeuge, seit Jahresbeginn sind es drei Prozent weniger.

Auf dem chinesischen Markt tobt derzeit ein Preiskampf, chinesische Autobauer wollen so auf ihrem Heimatmarkt Marktanteile erobern. Weltweit lieferte Volkswagen im dritten Quartal gut 2,3 Millionen Fahrzeuge aus, das sind 7,4 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Deutliche Zuwächse in Westeuropa und Nordamerika machten dabei den Rückgang in China mehr als wett.

Seit Jahresauftakt wurden mit gut 6,7 Millionen Autos weltweit 10,9 Prozent mehr Fahrzeuge ausgeliefert als im Vorjahr. Der Absatz von Elektroautos stieg seit Januar um 45 Prozent auf 531.500 Fahrzeuge. Ihr Anteil an den gesamten Auslieferungen liegt damit bei 7,9 Prozent.

Vertriebschefin Hildegard Wortmann sagte, in Europa habe Volkswagen Marktanteile dazugewinnen können, obwohl auf dem Markt branchenweit eine Kaufzurückhaltung zu spüren sei. "Da die allgemeine Marktentwicklung hinter den Erwartungen zurückbleibt, liegt unser Auftragseingang jedoch unter unseren ehrgeizigen Zielen", räumte sie ein.