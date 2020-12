Anleger treiben den deutschen Aktienmarkt kurz vor dem Jahresende in neue Höhen. Grund ist die Aussicht auf die Überwindung der Wirtschaftsschwäche. Gespeist wird der Optimismus hauptsächlich aus drei Quellen.

Am deutschen Aktienmarkt dominiert die Hoffnung auf eine weltweite Wirtschaftserholung im kommenden Jahr. Gestützt wird diese maßgeblich durch die Einigung auf einen EU-Großbritannien-Handelsvertrag, der einen No-Deal-Brexit wohl verhindert, die Unterzeichnung eines neuen US-Konjunkturpakets durch Präsident Donald Trump sowie den Beginn der Corona-Impfungen in der EU.

Großbritannien und die EU hatten sich an Heiligabend auf ein Freihandelsabkommen geeinigt. "Das Abkommen ist gut und wird beiden Seiten gerecht", sagte Thomas Gitzel, Chef-Volkswirt der VP Bank. "Entscheidend ist, dass das Abkommen Raum für zukünftige Regierungen lässt, das Handelsverhältnis zu intensivieren."

Und so eröffnet der Börsenhandel in Frankfurt ausgesprochen freundlich: Mit der Startglocke geht es für das Börsenbarometer kräftig nach oben. Im Frühen Handel zieht der Dax um 1,6 Prozent auf 13.807 Punkte an. Damit markiert der Leitindex kurz vor dem Jahresende ein neues Rekordhoch. Der MDax gewinnt 1,0 Prozent auf 30.708 Stellen. Der TecDax erhöht sich um 1,1 Prozent auf 3219 Zähler.

Dass der Dax belastet von der Corona-Krise innerhalb weniger Wochen vom bislang letzten Höchststand um mehr als 40 Prozent bis auf 8255 Punkte im März stürzte - anscheinend vergessen. Inzwischen setzen die Anleger auf einen kräftigen Konjunkturaufschwung. Zudem fließen rund um den Globus die Notenbank-Milliarden weiter - Geld, das irgendwo angelegt werden muss.

Im Dax notieren alle 30 Werte im Plus. Am deutlichsten geht es für Delivery Hero nach Oben. Der Essensauslieferer ohne deutsches Geschäft verteuert sich um 4,4 Prozent. Deutsche Bank gewinnen 2,7 Prozent. Die Post verteuert sich um 2,1 Prozent. Hier hatte Konzernchef Frank Appel neue Rekordmengen an beförderten Paketen in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Die geringsten Aufschläge verbuchten die beiden Wohnungstitel Vonovia und Deutsche Wohnen.

In der zweiten Reihe sortieren sich mit Lufthansa und Fraport zwei von der Corona-Krise besonders gebeutelte Unternehmen bei den Gewinnern ein. Hier lockt die Aussicht auf ein Anziehen des Tourismus die Anleger. Für beide geht es um jeweils mehr als vier Prozent in die Höhe.