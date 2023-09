Rede auf Gründermesse in München

Rede auf Gründermesse in München Michelle Obama kassiert wohl 700.000 Euro für eine Stunde

Laut den Gastgebern führt Michelle Obama die Liste derer, die sich die Besucher auf der Startup-Messe wünschen, "Jahr für Jahr" an.

Auf der Gründermesse Bits & Pretzels trifft sich das "Who's Who" der Branche. Auch berühmte Persönlichkeiten berichten immer wieder von ihren Erfahrungen. Dieses Jahr haben die Organisatoren die ehemalige First Lady Michelle Obama eingeladen. Und die lässt sich ihre einstündige Rede ordentlich bezahlen.

Michelle Obama kann es durchaus mit ihrem Ehemann aufnehmen: Nachdem bereits Barack Obama 2019 die Gründermesse Bits & Pretzels eröffnet hat, wird auch die ehemalige First Lady heute als Rednerin in München auf der Bühne stehen. Und nicht nur das. Nach "Bild"-Informationen erhält die 59-Jährige für ihren einstündigen Vortrag eine Gage in Höhe von 700.000 Euro - und zieht damit mit ihrem Ehemann gleich. Barack Obama soll eine ähnlich hohe Summe erhalten haben.

Nach Informationen der Zeitung hat der Secret Service im Vorfeld der Veranstaltung das Messegelände akribisch durchsucht und alle Mitarbeiter, die auf die Unternehmerin stoßen, genau durchleuchtet. Jeder Schritt von Michelle Obama sei bis auf die Minute genau geplant. Ursprünglich soll auch ein Besuch auf dem Oktoberfest geplant gewesen sein. Diesen soll ihr Team allerdings aus Sicherheitsgründen abgesagt haben.

Laut den Gastgebern Andy Bruckschlögl, Bernd Storm van's Gravesande und Felix Haas führt Michelle Obama die Liste derer, die sich die Besucher auf der Startup-Messe wünschen, "Jahr für Jahr" an. "Als Hauptgrund nennt unser Publikum immer wieder ihren beeindruckenden und einnehmenden öffentlichen Redestil, ihre Führungserfahrung und ihr Engagement für Vielfalt, Inklusion und soziale Gerechtigkeit. All das kann unserer Meinung nach eine wertvolle Inspiration und Orientierung für unsere Startup-Community sein."

Gerade in Zeiten wie diesen will die Veranstaltung laut Felix Haas ein Zeichen für Frauenpower setzen und ein Vorbild für die Überwindung von Hindernissen sein. "Die Realität ist ja, dass die meisten Startup-Gründer eine harte Zeit durchmachen, und Michelle Obama war nicht nur die Frau von Barack, sondern hat sich vor allem zu einer selbstständigen Unternehmerin und Ikone mit viel eigener Arbeit entwickelt", sagte Haas ntv im Vorfeld der Messe.

Bei Bits & Pretzels berichten Gründer über ihre Erfahrungen, präsentieren ihre Ideen und können mit Investoren in Kontakt kommen. Die Gründermesse findet seit einigen Jahren während des Oktoberfests in München statt und richtet sich auch an Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft.