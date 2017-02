Technik

LG G6 und Huawei P10 : So stark sind die Galaxy-S8-Gegner

Neue Bilder zeigen das LG G6 und das Huawei P10 fast in voller Pracht. Beide Smartphone-Hersteller ändern ihre Taktik, um Samsung die Android-Krone zu entreißen - der eine mehr, der andere weniger.

In rund drei Wochen beginnt in Barcelona der Mobile World Congress (MWC). Samsung wird dort das Galaxy S8 zwar noch nicht vorstellen, aber die meisten Konkurrenten werden auf der Messe voraussichtlich Premiere feiern. Mit größtem Interesse erwartet die Fachwelt das LG G6 und das Huawei P10. Das G6 ist der Nachfolger des innovativen aber extrem erfolglosen G5. So erfolglos, dass es einen entscheidenden Anteil an der miesen Jahresbilanz des koreanischen Konzerns hatte. Das P9 dagegen wurde in beiden Versionen mehr als 10 Millionen Mal verkauft und Huawei konnte in einem schwächelnden Markt 2016 seinen Smartphone-Absatz um fast 30 Prozent steigern. Von beiden Herstellern ist also aus unterschiedlichen Gründen viel zu erwarten.

Viel Platz für Klinkenbuchse

Das LG G6 wird mit großer Sicherheit in Barcelona vorgestellt. Schon vorangegangene Leaks ließen erkennen, dass der Hersteller vom modularen Konzept des G5 Abschied genommen hat und zu einem eher klassischen Design zurückgekehrt ist. Die jüngsten Bilder stammen von "AndroidPure" und zeigen das G6 in einer transparenten Schutzhülle. Sie bestätigen Fotos vom Wochenende, auf denen ein Smartphone in eleganter Metallhülle zu sehen ist, dessen an den Ecken abgerundetes Display einen Großteil der Front einnimmt. Auf der Rückseite sitzt wie beim G5 eine Doppel-Kamera, darunter ein runder Fingerabdrucksensor, der wohl gleichzeitig als Home-Button dient.

Der Bildschirm des LG G6 soll 5,7 Zoll groß sein, QHD-Auflösung (2880 x 1440 Pixel) und ein eigenwilliges Seitenverhältnis von 18:9 haben. Weil Samsung vermutlich Qualcomms neuen Chip Snapdragon 835 zunächst für sein Galaxy S8 beansprucht, wird das G6 vermutlich noch mit dem älteren 821 ausgestattet. Auf den Bildern ist klar eine Klinkenbuchse zu erkennen. Weil sie bequem in den Rahmen passt, ist das G6 offensichtlich kein Twiggy-Smartphone. Eventuell hat LG zugunsten eines mächtigen Akkus auf den Schlankheitswahn verzichtet. Eine lange Laufzeit könnte vielen Nutzern wichtiger sein als kaum wahrnehmbare Geschwindigkeitsunterschiede. Außerdem soll das Gerät wasserdicht und nach dem Pixel-Duo das erste Smartphone mit integriertem Google-Assistenten sein.

Gebogen oder nicht gebogen

Ob das P10 schon beim MWC Premiere feiert, ist noch offen. Lange hieß es, Huawei werde es erst im März oder April vorstellen, jüngste Gerüchte gehen allerdings davon aus, dass die Chinesen ihr neues Flaggschiff wie LG und andere Hersteller am 26. Februar vom Stapel laufen lassen. Dafür spricht auch ein Verkaufsprospekt, das "PhoneArena" zugspielt wurde. Wenn es echt ist, verrät es einiges über das Gerät. Zunächst scheint es tatsächlich so zu sein, dass Huawei den Fingerabdrucksensor von hinten nach vorne geholt und in einem Home-Button unter das Display gesetzt hat. Das ist umso erstaunlicher als Samsung beim Galaxy S8 wahrscheinlich erstmals den Home-Button von der Front verschwinden lässt.

Die Displays von P10 und P10 Plus sollen 5,5 Zoll groß sein und QHD-Auflösung bieten. Beim Plus-Modell sollen die Seiten allerdings gebogen sein. Außerdem wird es bei der Ausstattung Unterschiede geben. Das günstigste P10 kommt laut Prospekt mit 4 Gigabyte Arbeitsspeicher (RAM) und 32 oder 64 Gigabyte internem Speicher auf den Markt. Außerdem gibt es eine Variante mit 6 Gigabyte RAM und 128 Gigabyte Flash-Speicher. Beim Plus soll es kein Modell mit 32 Gigabyte Speicher geben. Die Rechenarbeit leistet voraussichtlich Huaweis eigener Chip Kirin 965. Das Kamera-Doppel auf der Rückseite knipst angeblich mit je 12 Megapixeln und optischem Bildstabilisator, die Frontkamera macht Bilder mit 8 Megapixeln. Die Preise bewegen sich Quellen des Tech-Bloggers Roland Quandt zwischen 550 für das einfachste P10 und 730 Euro für das Plus mit 128-Gigabyte-Speicher.

