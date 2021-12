Fast drei Jahrzehnte ist es her, als BMW seine dritte Siebenerreihe mit dem Code E38 präsentiert hat. Dabei wirkt der werdende Oldtimer noch immer recht frisch. Wie frisch genau, das stellt sich im Zuge eines Vergleichs mit einem aktuellen 750Li xDrive heraus.

BMW 750iL versus 750Li - die Nomenklatur hat sich also nur leicht verändert. Zwischen den Baureihen E38 sowie G12 liegt die Kleinigkeit von 27 1/2 Jahren und die Tatsache, dass erstgenannter ein Topmodell seiner Zeit war. Die G12-Krönung war schließlich der analog zum 750iL zwölfzylindrige M760Li xDrive, inzwischen für Europa gestrichen wegen neuer Abgasbestimmungen.

In der Länge trennen die beiden Kontrahenten lediglich 14 Zentimeter, die der BMW 750Li mit 5,26 Meter mehr misst als der BMW 750iL. (Foto: Patrick Broich)

Doch, wie fährt nun ein neuer 750, dessen Fortschritt auf den ersten Blick vor allem darin besteht, dass er größer, schwerer, stärker, schneller und teurer geworden ist. Ein paar Zahlen helfen. Mit einer Außenlänge von 5,12 Metern ist der E38 mit langem Radstand sicherlich kein Kleinwagen - der G12 misst 5,26 Meter. Beim Leergewicht haben sich die Ingenieure ins Zeug gelegt: Mit 1995 Kilogramm (E38) bleibt der Oldie nur 100 Kilogramm unter der aktuellen Ausgabe, die 2095 Kilogramm auf die Waage bringt. Und das, obwohl sie lediglich einen Achtzylinder unter der Haube trägt. Aber was für einen.

Sein aufgeladener Achtzylinder braust mit 530 PS um die Ecke, ein solcher Wert würde sogar noch dem Nachfolger gut zu Gesicht stehen. Damit erreicht er 100 km/h binnen 4,1 Sekunden, einem 750iL wurden für den gleichen Sprint 6,6 Sekunden gelassen. Allerdings hat der auch nur 326 Pferdchen, die die knapp zwei Tonnen in Schwung bringen. Anfang 1995 mussten die 750iL-Interessenten 168.000 Mark auf den Tisch legen, heute sind es für den 750Li xDrive 126.400 Euro - also 252.800 Mark, wenn man das in alter Währung rechnet. Hier ist allerdings keine Inflation berücksichtigt und so hat auch die typische BMW-Niere in der letzten G12-Ausbaustufe einen Rekord-Umfang erreicht.

Der Klassiker

Gediegen der Arbeitsplatz des Fahrers im BMW 750iL. (Foto: Patrick Broich)

Die erste Ausfahrt für diese Besprechung erfolgt im 750iL, dem Klassiker. Dass dieser überhaupt schon ein Klassiker sein soll, daran muss man sich noch gewöhnen, schließlich ist der E38 bestens präsent im Kopf. Im Straßenbild ist er es mittlerweile gar nicht mehr so. Hier ist es vielmehr die Erinnerung an seine ehemalige Präsenz. Schließlich hat dessen Nachfolger E65/66 längst die Aufgabe übernommen, schwächere Einkommensklassen mit verblasster Luxusmobilität zu versorgen. Der E38 ist also definitiv bereits ein Sammlerobjekt, für das Liebhaber gerne einen Euro mehr zahlen, falls der Zustand passt. Schön ist, dass man mit dieser Baureihe so gut wie keine Abstriche im Alltag hinnehmen muss. Alles Rüstzeug, um bequem Langstrecke machen zu können, ist im E38 vorhanden - das geht sogar bis zum adaptivem Tempomat mit aktiver Distanzregelung bei den ganz späten Modellen.

Gentlemen, start your engine. Der 5,4 Liter große Zwölfzylinder springt nobel klingend an - das beginnt mit dem "durchgängigen" Anlassergeräusch, wie er typisch für Zwölfzylinder ist. Und generell ist der Antrieb des Zweitonners mit einer ausgeprägten Ruhe verbunden. Das Aggregat hat etwas Turbinenartiges, hebt seine Stimme selbst unter voller Last nur moderat. Auch sonst ist der betagte 750 über jeden Zweifel erhaben, verleitet nicht im Ansatz zu dem Gedanken, es könnte an Leistung fehlen.

In der zweiten Reihe des BMW 750iL geht es fast schon kuschelig zu. (Foto: Patrick Broich)

Warum auch, schließlich sind Autos, die weniger als sieben Sekunden benötigen, um auf Landstraßentempo zu sprinten, auch anno 2021 ziemlich schnell. Wichtiger ist, wie der traditionelle M73-Motor seine Leistung entfaltet - nämlich mit fülligem Drehmoment (490 Newtonmeter) im mittleren Drehzahlbereich. Und nicht zu vergessen, dass weniger Fahrstufen - hier gibt es fünf automatisch geschaltete Vorwärtsgänge - mehr Souveränität bedeuten. Schließlich müssen die ganzen Vielgänger zwischen den Übersetzungswechseln immer mal wieder die Kupplung öffnen und schließen, was bekanntermaßen zu Schaltpausen führt.

Feines altes Mobiliar

Wer keine Lust mehr auf das Steuer des samtigen 750iL hat, darf die Aussicht auf einen opulenten Fond gedanklich zelebrieren, sofern sich jemand findet (und garantiert findet sich jemand), der das Kommando vorn links übernimmt. Beinfreiheit en masse auf üppigen Ledersesseln, selbstverständlich beheizt, und sogar Klapptische nebst Bildschirmen machen die zweite Reihe zur ersten Klasse. Darüber hinaus dürfen die hinten reisenden Passagiere das Mobiliar elektrisch verstellen und per Bedieneinheit ihre eigene Klimazone erzeugen. Kann der neue 750Li freilich alles noch ein Quäntchen üppiger. Die hübsch designten Bildschirme leisten mehr, klar, das ist Infotainment der Neuzeit. Und zugegeben, die Tische sind auch größer geworden - aber reist es sich besser?

Schlichte Schönheit edel verpackt, prägt das Innere des BMW 750Li. (Foto: Patrick Broich)

So ein G12 mit aufwendig ausgerüstetem Chassis punktet natürlich bei der Verknüpfung von maximalem Antriebskomfort mit sportlichen Eigenschaften. So legt der Luxusliner Kurventempi hin, bei denen man im E38 schwitzige Hände bekommt. Möglich machen das nicht zuletzt aktive Stabilisatoren und eine Kamera, die den Straßenbelag analysiert und die Luftfederung anweist, ihre Dämpferhärte entsprechend anzupassen - das Ganze wird auch noch mit GPS-Daten aus dem Navimodul angereichert. Und eine Spur mehr abgeschottet reist es sich außerdem.

Der Ton aus Richtung Bug ist technisch modelliert, wobei man zum Glück sagen kann, dass BMW überhaupt noch einen echten Achtzylinder offeriert in einer Zeit, da es um jedes Gramm CO₂ geht. Gut, das Hightech-Triebwerk generiert seine Leistung nicht allein über Hubraum (wobei 4,4 Liter jetzt kein Pappenstiel sind), sondern vor allem mit der Hilfe zweier Turbolader. Und um den Verbrauch zumindest beim Cruisen mit Richtgeschwindigkeit frappierend niedrig zu halten - eine Acht vor dem Komma ist keineswegs bloß Theorie -, fällt die Übersetzung des achten Gangs ziemlich lang aus.

Ein schöner Nebeneffekt

Im BMW 750Li wirkt der Fond, wie die First Class auf einem Langstreckenflug. (Foto: Patrick Broich)

Ein schöner Nebeneffekt ist, dass die Limousine dann mit nahezu Leerlaufdrehzahl rollt und entsprechend leise ist. Anderseits beschleunigt der aktuelle 750er extrem druckvoll. Unter voller Last durchschreitet seine virtuelle Nadel der ebenfalls virtuellen Tachoskala auf dem zur Displayscheibe konvertierten Kombiinstrument die Markierungen im Stechschritt, bis die Elektronik dem Geschwindigkeitszuwachs bei 250 km/h ein Ende setzt. Und der Siebener schiebt in diesen Sphären noch so mächtig, dass die Insassen die Abriegelung in Form eines kurzen Bremsmoments zu spüren bekommen.

Stichwort Infotainment. Auch wenn es Features wie Apple CarPlay und Sprachbedienung beim E38 noch nicht gab: Der immerhin so ordentlich auflösende Monitor, dass er eine farbige Straßenkarte deutlich abbilden kann, lässt auch heute noch eine brauchbare Navigation zu. Natürlich können das aktuelle Gerätschaften besser, berücksichtigen selbst verstopfte Nebenstraßen und rechnen einfach schneller. Doch geht es um den reinen Fahrgenuss, ist der E38 noch immer eine freudvolle Option mit seinem kultiviert laufenden Zwölfzylinder, dem verschwenderischen Platz und so manchen Technik-Gadgets. Freude macht auch der 750Li. Er ist ein leiser, ultraschneller Hightech-Luxusgleiter mit sanftem Fahrwerk und überbordenden Platzverhältnissen. Leider ist der satt sechsstellige Preis ein großes Hindernis auf dem Weg zu dieser BMW-Limousine. Aber so ist das eben mit den Traumautos.