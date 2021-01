Wer mit einem Custombike auffallen will, der muss schon etwas Besonderes machen. So wie Kingston Custom Mastermind Dirk Oehlerking mit der BMW R 18. "Spirit of Passion" nennt er seine Interpretation im klassischen Stil des Art déco.

Das sich die BMW R 18 für die wildesten Umbauten eignet, ist auch auf diesen Seiten schon thematisiert worden. Der letzte Streich in dieser Richtung kommt aus dem Hause Kingston Custom. Namentlich ist es Dirk Oehlerking, der die Idee hatte, der Front der R 18 eine Niere zu verpassen, die auch von einem BMW 328 aus dem Jahr 1936 stammen könnte. Ohnehin rückt das gesamte Verkleidungskonstrukt die R 18 optisch sehr nahe an ein Auto mit zwei Rädern.

"Spirit of Passion" heißt die Neuinterpretation der BMW R 18. (Foto: BMW Motorrad)

"Spirit of Passion" hat Oehlerking seine Schöpfung genannt und bemerkt weiter zu dem extravaganten Zweirad: "Die BMW R 18 ist so perfekt, dass ich die Technik belassen habe. Der Rahmen ist zu 100 Prozent original und so ausgereift, dass man hier nichts ändern sollte." Dem kann ntv.de fußend auf der damaligen Testfahrt rund um München nur zustimmen.

Dennoch war es Oehlerking wichtig, dass die "Spirit of Passion" für die Kenner als unverwechselbarer Kingston Custom Umbau wahrgenommen wird. So ist neben der Verkleidung auch die Karosserie handgemacht. Ebenso wurden Auspuff und Lenker verändert. Bei dem Sitzbrötchen bediente man sich hingegen aus dem Universalzubehör von BMW. Die Blinker wurden durch Kellermann-Richtungsanzeiger ersetzt und der Frontscheinwerfer ist jetzt in die mächtige Verkleidung integriert.

Inspiration für die "Spirit of Passion" ist der Art déco Stil aus den 1920er Jahren. (Foto: Holger Preiss)

Verkleidung und Kotflügel ließ Oehlerking übrigens in Originalfarbe der R 18 lackieren, orientierte sich sogar an der Linierung, die BMW für das Bike vorgegeben hat. Fragt man den Customer wo die Idee für das Design herkommt, dann verweist er auf den klassischen Art déco Stil aus den 1920er Jahren. Doch egal wo die Inspiration am Ende entstanden ist, der Umbau der R 18 von Kingston Custom macht die "Spirit of Passion" schon zu etwas sehr Besonderen. Ob es einem am Ende gefällt oder nicht, bleibt dabei Ansichtssache.

Dank ihrer umbaufreundlichen Architektur ist die BMW R 18 immer wieder eine Herausforderung für Customizer. Bereits die original R 18 nimmt sowohl technisch als auch optisch Anleihen an der BMW R 5 und rückt das Wesentliche am Motorrad wieder in den Mittelpunkt: puristische, schnörkellose Technik und natürlich den neuen "Big Boxer". Der schöpft seine Kraft von 91 PS aus beachtlichen 1802 Kubikzentimetern Hubraum und wuchtet 159 Newtonmeter auf die Kardanwelle.