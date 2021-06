Der Öffentlichkeit wird der neue BMW X3 auf der IAA in München vorgestellt.

Mit dem Facelift des X3 und X4 passt BMW auch hier das Äußere der neuen Designsprache an. Am auffälligsten dürfte die große Niere sein und die überarbeiteten Heckleuchten. Aber auch unter dem Blech haben die Bayern einiges angefasst.

BMW wertet die SUV-Brüder X3 und X4 optisch und technisch zum Modelljahr 2022 deutlich auf. Die im Spätsommer verfügbaren Allradler werden zunächst Ende August auf der Chengdu Motor Show ihre Welt- sowie auf der IAA in München (7. bis 12. September) Europapremiere feiern. Parallel werden auch die Hochleistungsvarianten M Competition an den Start gehen.

Schärfer und frischer

Neue LED-Rückleuchten und größere Endrohrblenden zieren das Heck des neuen BMW X3. (Foto: BMW)

Zu den optischen Neuheiten gehören ein neu gestylter und gewachsener Kühlergrill sowie vertikale Lufteinlässe in der optisch stark überarbeiteten Frontschürze, die nun auch einen angedeuteten Unterfahrschutz integriert. Serienmäßig gibt es in beiden Fällen Voll-LED-Scheinwerfer, die etwas flacher bauen. Während Matrix-Leuchten beim X3 optional bestellbar sind, gehören sie beim X4 zum Serienumfang. Für beide Modellreihen ist zudem optional Laserlicht erhältlich. Am Heck fallen eine neue Grafik der Voll-LED-Rückleuchten, ein neu gestalteter Unterfahrschutz und größere Endrohrauspuffblenden ins Auge.

Im Innenraum bieten X3 und X4 serienmäßig einen 10,25-Zoll-Infotainment-Touchscreen, der optional auf 12,3 Zoll wachsen kann. Hinterm Lenkrad gibt es ein digitales Kombiinstrument mit ebenfalls 12,3 Zoll Bildschirmdiagonale. Zudem haben beide SUV eine neue Mittelkonsole mit der im neuen 4er frisch eingeführten Bedieninsel, die unter anderem Controller, Fahrstufenwählhebel und Motor-Startknopf bündelt. Zur Serienausstattung gehören eine Drei-Zonen-Klimaautomatik sowie Sportsitze mit einer neuen Generation von Sitzbezügen.

Weniger Durst durch 48-Volt-Technologie

Die Mittelkonsole im X3 und X4 gleicht jetzt der im neuen BMW 4er. (Foto: BMW)

Wie zuvor gib es die drei Dieselmotoren xDrive20d (190 PS), xDrive30d (286 PS) und M40d (340 PS) mit Mildhybridtechnik. Künftig erhalten auch die drei Benziner xDrive20i (184 PS), xDrive30i (245 PS) sowie M40i (360 PS) Unterstützung durch den 48-Volt-Startergenerator. Neben besseren Fahrleistungen sorgt die Elektrifizierung für etwas weniger Verbrauch. Außerdem können Kunden weiterhin den 2020 eingeführten Plug-in-Hybriden xDrive30e mit 292 PS Systemleistung und 50 Kilometer elektrischer Reichweite ermöglichen. Alle Antriebe werden mit Allrad und Achtgang-Automatik kombiniert. Das optional erhältliche Sportgetriebe ist bei allen X4 sowie den X3-Varianten M40i und M40d Teil der Serienausstattung.

Die ebenfalls im Sommer startenden Hochleistungsvarianten M Competition werden wie bisher von einem Reihensechszylinder mit 510 PS mit einem von 600 auf 650 Newtonmeter erhöhtem Drehmoment angetrieben. Im Zuge der Modellpflege hat sich für die M-Boliden die Sprintzeit aus dem Stand auf 100 km/h von 4,1 auf 3,8 Sekunden verkürzt. Während X3 und X4 M Competition in der Standardausführung maximal 250 km/h erreichen, sind bei Bestellung des M Driver’s Package praktisch auch 285 km/h möglich.

Der neue BMW X4 wirkt durch das Facelift noch sportlicher. (Foto: BMW)

Für beide SUV-Reihen hat BMW zudem das Angebot an Assistenzsystemen ausgebaut. Die stets mit dem Internet verbundenen Hochbeiner bieten eine cloudbasierte Navigation, eine Fernzugriff-App, Smartphone-Anbindung und eine Tiefenintegration von Amazon Alexa.

Zudem lassen sich Software-Updates und neue Funktionen künftig "over-the-air" laden. Preise nennt BMW noch nicht, aktuell starten der X3 bei rund 48.000 und der X4 bei rund 52.000 Euro.