SC18 Aventador ist wie keiner: Lamborghini erfüllt Sonderwünsche

Ein Lamborghini ist von Haus aus für einen sehr speziellen Geschmack gemacht. In Zukunft wollen die Italiener aber noch stärker die Sonderwünsche ihrer Kundschaft berücksichtigen. Den ersten Vorstoß wagen sie jetzt mit dem SC18 Aventador.

Lamborghinis Motorsportabteilung Squadro Corse bietet seit neustem ganz auf den individuellen Geschmack seiner Kunden abgestimmte Fahrzeugumbauten an. Das erste Einzelstück dieses Individualisierungsprogramms heißt SC18. Es handelt sich um einen straßenzugelassenen Aventador, den Squadro Corse in Zusammenarbeit mit Lamborghinis Style Center für den Rennstreckeneinsatz optimiert hat. Besonders umfangreich wurde dabei die von Rennfahrzeugen inspirierte Aerodynamik modifiziert.

So stammen die Lufteinlässe in der Front vom Huracan GT3 Evo, während Kotflügel und Finnen denen des Huracan Super Trofeo Evo ähneln. Eine auf knapp 11 Zentimeter verringerte Bodenfreiheit und gewichtssparende Materialien verbessern zusätzlich das Handling. An der Vorderachse kommen 20-, an der Hinterachse 21-Zoll-Räder mit P-Zero-Corsa-Reifen von Pirelli zum Einsatz. Ein mechanisch in drei Stufen variabel einstellbarer Carbon-Heckflügel sowie aus dem Langstreckensport inspirierte Luftöffnungen in der Motorhaube sind weitere Anpassungsmaßnahmen.

Letztere sollen eine für den Rennstreckeneinsatz optimierte Kühlung des 6,5-Liter-V12 gewährleisten, der, wie im Aventador SVJ, 770 PS und 720 Newtonmeter Drehmoment bei 6500 Kurbelwellenumdrehungen leistet. Die Kraft wird durch ein optimiertes 7-Gang ISR Getriebe (Independent Shifting Rod) an alle vier Räder geleitet. Zu den Individualisierungen gehören eine Auspuffanlage mit speziellem Klang, eine Lackierung in Daytonagrau mit Rotakzenten sowie im Innenraum Carbonschalensitze, schwarzes Alcantara und rote Ziernähte. Wie es sich für ein im Kundenauftrag gefertigtes Einzelstück gehört, nennt Lamborghini keinen Preis. Doch dürfte dieser die rund 350.000 Euro für einen Aventador SVJ deutlich übersteigen.

Quelle: n-tv.de