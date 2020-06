Beim Downsizing geht es darum, dass Zylinder eingespart und Hubräume kleiner werden. Porsche hat das Prinzip für die Modellvarianten des Cayenne GTS jetzt umgedreht. Nachdem es hier ausschließlich Sechszylinder gab, wartet man nun wieder mit einem V8 auf.

Schwarze Akzente unterscheiden den Cayenne GTS von den anderen Modellen der Baureihe. (Foto: Porsche)

Während andere Hersteller auf Downsizing setzen, dreht Porsche den Spieß jetzt um. In Zuffenhausen erweitert man das Angebot beim Cayenne um eine GTS-Variante. Zu Preisen ab 114.000 Euro können Sportfreunde nun wieder einen V8-Treibsatz bestellen. Der bis 2017 angebotene Vorgänger trug lediglich einen Sechszylinder unter der Haube.

Beim neuen Antrieb des GTS handelt sich um einen Vierliter-Biturbo, der 460 PS leistet und ein maximales Drehmoment von 620 Newtonmeter via Achtgangautomatik an alle vier Räder leitet. Ist das Sport-Chrono-Paket an Bord, verspricht Porsche für den Standardsprint 4,5 Sekunden, maximal sind 270 Stundenkilometer möglich.

Der Innenraum des Cayenne GTS ist sportlich schwarz gehalten mit roten Akzenten. (Foto: Porsche)

Im Vergleich zum alten GTS mit V6-Triebwerk ist die Neuauflage sechs Zehntelsekunden und acht km/h schneller. Allerdings steigt trotz Zylinderabschaltung beim V8 der Durchschnittsverbrauch von einst unter zehn auf knapp über elf Liter.

Äußerliche Erkennungsmerkmale des GTS sind schwarze Akzente rundum. Dazu gehören abgedunkelte Leuchteinheiten und 21-Zoll-Räder. Innen gibt es viel Alcantara sowie gebürstetes Aluminium in dunkler Ausführung. Zur Serienausstattung gehören zudem Sportsitze mit Acht-Wege-Verstellung. Neben der klassischen Cayenne-Karosserievariante ist gegen knapp 4400 Euro Aufpreis auch das Cayenne Coupé als GTS zu haben.