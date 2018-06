Auto

Sunroq Concept aus Azubi-Hand: Skoda träumt vom SUV-Cabrio

Das viertürige Skoda Sunroq Concept ist keine normale Studie. Das SUV-Cabrio wird von den Azubis der Skoda Academy auf die Räder gestellt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Ein Skoda Karoq ohne Dach - steigt der tschechische Volumenhersteller etwa in die Nische der SUV-Cabrios ein? Wohl kaum, auch wenn das Sunroq genannte Konzeptauto auf den ersten Blick überzeugt. Schließlich ist es ein Projekt der renommierten Skoda Academy. An der bereits 1923 gegründeten Schule in Mladá Boleslav werden die Fächer Elektronik, Karosseriebau, Lack und Mechanik gelehrt. Der Sunroq ist bereits das fünfte Fahrzeug, das die Azubis aus Skoda-City fertigen.

Entsprechend sauber fällt das Ergebnis aus: Nur das geschulte Auge sieht, dass am Sunroq für einen Serieneinsatz noch gefeilt werden müsste. In der durchlackierten oberen Kante des freiliegenden Windschutzscheibenrahmens im leuchtenden Velvet Red fehlt die Verschluss-Mechanik für das Verdeck. Und der am Sitz befestigte Gurt mündet in eine etwas unsauber aufgeschnittene Plastik-Abdeckung und ist fix aufgehängt. Für ein paar Kilometer Probefahrt auf abgesperrter Strecke geht es ohne Automatikgurt.

Vierzylinder röhrt und trompetet

Der nur leicht modifizierte 1,5-Liter-Turbobenziner - im Grunde ein Serienaggregat, das dank veränderter Motorsteuerung auf 163 PS kommt (statt 150 PS) - läuft ziemlich markant. Der Vierzylinder röhrt und trompetet in allen erdenklichen Tonlagen, wenn man ihn ein bisschen drehen lässt, da enttäuscht die potent wirkende, vierflutige Auspuffanlage nicht. Zu diesem sportlichen Timbre passt auch das manuelle Sechsganggetriebe ganz hervorragend. Der Wind weht den Passagieren kräftig um die Nase, das Cabrio-Gefühl könnte kaum besser sein. Und der Zugang zur Rückbank ist denkbar praktisch - klar, es ist ja ein Viertürer. Einer, dessen Kofferraum diesen Namen verdient hat.

Aber kommt der Sunroq nun? Immerhin haben die Tschechen den stylischen Namen bereits schützen lassen. Der Hersteller macht aber wenig Hoffnung: Das Segment der SUV-Cabrios ist eine winzige Nische, die Absatzerwartungen gering. Demgegenüber werden die Auflagen für Cabrios hinsichtlich Crashanforderungen und Stabilität immer strenger, was sie teuer macht. Trotzdem ist eine Studie wie der Sunroq zukunftsgerichtet: Auf diese Art sammelt der Hersteller Erfahrung bei der Entwicklung bestimmter Details - zum Beispiel, wie man Sitze mit integrierten Gurten perfektioniert.

Quelle: n-tv.de